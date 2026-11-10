Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 9 de noviembre

El reencuentro más amargo de Boran con su hijo: Cihan Deniz se asusta al descubrir que está vivo

Boran ha exigido ver a Deniz cuanto antes, sin pensar en cómo podía reaccionar el niño. Al verlo vivo, el pequeño se ha llevado un gran susto y Alya ha tenido que protegerlo.

El reencuentro más amargo de Boran con su hijo: Cihan Deniz se asusta al descubrir que está vivo

El reencuentro más amargo de Boran con su hijo: Cihan Deniz se asusta al descubrir que está vivo

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Alya y Cihan estaban intentando preparar al pequeño para hablar de todo lo que está pasando. Le han explicado que es normal que se sienta triste o enfadado y que puede preguntarles cualquier cosa. Los dos han querido que Deniz sepa que puede expresar sus emociones y que estarán a su lado pase lo que pase.

Sin embargo, la conversación se ha interrumpido cuando Boran ha aparecido preguntando por su hijo. Sadakat ha intentado pararle los pies, pero él no ha querido esperar. Al saber que Alya y Cihan estaban hablando con el niño, se ha impacientado y ha exigido verlo de inmediato.

La situación se ha vuelto cada vez más tensa. Boran los ha acusado de intentar manipular a su hijo y ha llamado a Cihan Deniz a gritos. Desde la habitación, Alya, Cihan y el pequeño han escuchado el escándalo. Cihan les ha pedido que no salieran y ha intentado mantener la calma.

Deniz no entendía qué estaba pasando y le ha dicho a su madre que quería salir. Entonces ha llegado el momento más desgarrador: el pequeño ha visto a Boran, el padre al que creía muerto. Al encontrárselo delante, se ha asustado mucho.

Cihan no ha podido ocultar su indignación y se ha enfrentado a Boran por lo ocurrido. Le ha reprochado que haya insistido en ver al niño sin pensar en las consecuencias.

Sahin descubre que Ecmel ordenó matar a Boran y lo enfrenta con un vídeo

“Qué ciego estaba”: Sahin descubre que Ecmel ordenó matar a Boran y lo enfrenta con un vídeo

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

El reencuentro más amargo de Boran con su hijo: Cihan Deniz se asusta al descubrir que está vivo

El reencuentro más amargo de Boran con su hijo: Cihan Deniz se asusta al descubrir que está vivo

¿Qué oculta Boran? Cihan se enfrenta a Sadakat y cuestiona la traición de su hermano

¿Qué oculta Boran? Cihan se enfrenta a Sadakat y cuestiona la traición de su hermano

Alya le confiesa a Cihan el futuro con el que sueña: "Quiero tener un hijo contigo"

Alya le confiesa a Cihan el futuro con el que sueña: "Quiero tener un hijo contigo"

Cihan le pide a Alya que conviertan su divorcio en un nuevo comienzo: "No quiero perderte"
En tierra lejana | 9 de noviembre

Cihan le pide a Alya que conviertan su divorcio en un nuevo comienzo: "No quiero perderte"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Josema se empieza a fijar en Mabel
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Josema se empieza a fijar en Mabel

Capítulo 685 de Sueños de libertad; 9 de noviembre: Gabriel cede al chantaje de Cifuentes
Resumen

Capítulo 685 de Sueños de libertad; 9 de noviembre: Gabriel cede al chantaje de Cifuentes

El director de la fábrica, para salvar su puesto, ha cedido al chantaje de Félix Cifuentes y le ha pagado para comprar su silencio.

¡El plan funciona a la perfección! Begoña le pide perdón a Beatriz tras la farsa del impostor
Capítulo 685

¡El plan funciona a la perfección! Begoña le pide perdón a Beatriz tras la farsa del impostor

Begoña, pensando que Javier Moreno es el de verdad, le ha pedido disculpas a Beatriz por dudar de ella y han hecho las paces. ¡Vuelve a confiar en ella!

El acto de amor de Miguel hacia Claudia: la acompaña a la misa por su difunto marido

El acto de amor de Miguel hacia Claudia: la acompaña a la misa por su difunto marido

Valentina se enfrenta a Tasio: “El único responsable de la desgracia de Paula, eres tú”

Valentina se enfrenta a Tasio: “El único responsable de la desgracia de Paula, eres tú”

Begoña se reúne con el falso Javier Moreno, el supuesto novio de Beatriz: “Ese niño no es hijo mío”

Begoña se reúne con el falso Javier Moreno, el supuesto novio de Beatriz: “Ese niño no es hijo mío”

Publicidad