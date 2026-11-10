El reencuentro más amargo de Boran con su hijo: Cihan Deniz se asusta al descubrir que está vivo

Alya y Cihan estaban intentando preparar al pequeño para hablar de todo lo que está pasando. Le han explicado que es normal que se sienta triste o enfadado y que puede preguntarles cualquier cosa. Los dos han querido que Deniz sepa que puede expresar sus emociones y que estarán a su lado pase lo que pase.

Sin embargo, la conversación se ha interrumpido cuando Boran ha aparecido preguntando por su hijo. Sadakat ha intentado pararle los pies, pero él no ha querido esperar. Al saber que Alya y Cihan estaban hablando con el niño, se ha impacientado y ha exigido verlo de inmediato.

La situación se ha vuelto cada vez más tensa. Boran los ha acusado de intentar manipular a su hijo y ha llamado a Cihan Deniz a gritos. Desde la habitación, Alya, Cihan y el pequeño han escuchado el escándalo. Cihan les ha pedido que no salieran y ha intentado mantener la calma.

Deniz no entendía qué estaba pasando y le ha dicho a su madre que quería salir. Entonces ha llegado el momento más desgarrador: el pequeño ha visto a Boran, el padre al que creía muerto. Al encontrárselo delante, se ha asustado mucho.

Cihan no ha podido ocultar su indignación y se ha enfrentado a Boran por lo ocurrido. Le ha reprochado que haya insistido en ver al niño sin pensar en las consecuencias.