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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel sorprende a Julia al permitirle, por fin, asistir a la boda de su tío Andrés

El abogado intentará ganarse a la niña con una nueva estrategia.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel sorprende a Julia al permitirle, por fin, asistir a la boda de su tío Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel sorprende a Julia al permitirle, por fin, asistir a la boda de su tío Andrés

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Julia Zapata López
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad....Julia se quedará muy sorprendida con una noticia de Gabriel, Manuela le confensará a su sobrina que Eduardo le empieza a gustarle y Miguel seguirá muy confundido con la idea de convertirse en padre.

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, Damián recuperará el conocimiento tras el puñetazo que le dio a Tasio sin querer. ¿Estará bien o le habrán quedado secuelas?

Por su parte, Gabriel sorprenderá a Julia al darle permiso para asistir a la boda de Andrés. La niña se mostrará encantada con la noticia, aunque confesará a su madre que le gustaría poder acudir acompañada por ella. ¿Qué le responderá ella?

Mientras tanto, Miguel seguirá preocupado ante la posibilidad de convertirse en padre. El joven temerá que sus defectos genéticos puedan transmitirse a un futuro hijo, una idea que le impedirá afrontar la paternidad con tranquilidad.

En la cantina, Salva agradecerá a don Agustín todo lo que ha hecho por su padre y, como muestra de gratitud, decidirá perdonarle la deuda que tiene pendiente.

Por otro lado, Mabel propondrá un plan a Josema, pero este lo rechazará y se mostrará especialmente evasivo. Su actitud despertará las dudas de la joven, que no entenderá qué le estará pasando.

Manuela reconocerá ante Claudia que Eduardo le gusta, dejando entrever que sus sentimientos podrían ir a más mientras Fina afrontará con muchos nervios la exposición de Bianca.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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