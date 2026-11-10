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Capítulo 686

Tomás se despide de Salva con un regalo muy especial: “Es lo que tu madre hubiese querido”

El padre de Salva pone rumbo a un monasterio para curarse de sus problemas con el alcohol.

Tomás se despide de Salva con un regalo muy especial antes de marcharse para curarse de sus adicciones

Tomás se despide de Salva con un regalo muy especial antes de marcharse para curarse de sus adicciones: “Es lo que tu madre hubiese querido”

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Julia Zapata López
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Tomás estaba poniendo todo de su parte para superar su adicción al alcohol, pero una cantina no es el mejor sitio para recuperase por lo que, con el apoyo de Salva y la ayuda de Don Agustín, decide irse a un monasterio para curarse.

Antes de marcharse, Tomás entrega a Salva algo muy especial: la medallita que siempre llevaba su madre.

Salva no quiere aceptarla pues cree que le dará fuerzas a su padre en su recuperación, pero Tomás insiste: “Debes tenerla tú, es lo que tu madre hubiese querido”.

El hombre le dice a su hijo que no piensa dejarse vencer porque ahora cuenta con el amor y al apoyo de su hijo a lo que Salva le responde que de eso no debe tener ninguna duda porque siempre estará a su lado.

“De nuevo me das un cariño que no merezco”, le dice Tomás a Salva, emocionado, mientras reconoce que nunca podrá agradecerle lo suficiente todo lo que ha hecho por él.

Padre e hijo se funden en un emotivo abrazo. ¡Hasta pronto, Tomás!

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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