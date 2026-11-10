Capítulo 686 de Sueños de libertad; 10 de noviembre: Andrés descubre que Gabriel ha pagado una importante suma de dinero a Cifuentes tras colarse en su despacho

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto un accidente inesperado y una dolorosa, pero necesaria, despedida.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Andrés y Tasio han continuado su enfrentamiento y esta vez por Paula. Además, el joven le ha lanzado a su hermano Andrés muchos reproches: le ha insinuado que sigue enamorado de Begoña y que si ella no estuviera casada con Gabriel, seguiría con ella.

La discusión ha subido tanto de tono que ambos casi llegan a las manos. Tasio iba a golpear a su hermano cuando ese golpe...¡lo ha recibido Damián!

El patriarca ha recibido un golpe de rebote que lo ha dejado inconsciente, preocupando mucho a los hermanos. ¿Se quedará solo en un susto?

Por otro lado, la futura novia no ha tenido más remedio que confesarle a su amiga Paula que no va a poder ir a su boda.

Tras darse cuenta de que la cantina no es un espacio seguro para curarase de su adicción, Tomás se ha despedido de Salva. “Ella lo habría querido así”: le ha dicho mientras le hacía entrega de un recuerdo muy valioso.

Claudia, tras el funeral de su difunto marido, ha expresado a Miguel la emoción que le supone pensar en sus futuros hijos. ¡Cree que el doctor será un padre estupendo! Él, por el contrario, nunca se había planteado esa posibilidad.

Por otro lado, los De la Reina han avanzado con su investigación y han descubierto un gran pago de Gabriel a la sociedad de Félix Cifuentes. ¿Sabrán aprovechar la ventaja que supone esta nueva información?

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