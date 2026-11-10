Josema empieza a mirar a Mabel con otros ojos: ¡se está enamorando de ella!

Mabel iba a ir a un concierto con su madre, pero Nieves al final no ha podido asistir y la joven ha ido con… ¡Josema!

Mabel se ha puesto muy nerviosa porque empieza a gustarle y mucho el amigo de sus padres y tras la cita, se ha dado cuenta de que tienen muchas cosas en común.

Ambos lo han pasado muy bien y Josema también se ha dado cuenta de que están muy a gusto juntos. Tanto, que el arquitecto se ha quedado muy pensativo.

Tras la muerte de su mujer, se había cerrado al amor, pero ahora teme estar enamorándose de la hija de sus amigos pese a la diferencia de edad que existe ente ambos.

¿Qué pasará?, ¿Josema y Mabel se lanzarán a dar el paso o son conscientes de que su historia de amor es imposible?