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Clara Garrido nos cuenta cómo vivió el rodaje de la escena más complicada de Claudia: "Fue un reto"

Clara Garrido, la actriz que interpreta a Claudia Cervantes en Entre tierras, nos explica cómo se preparó la escena en la que la amiga de María aparece inconsciente en el suelo.

Clara Garrido nos cuenta cómo vivió el rodaje de la escena más complicada de Claudia: "Fue un reto"

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Patri Bea | Ximena Rodero | Celia Gil
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El segundo capítulo de Entre tierras nos dejó un final impactante. Claudia aparecía inconsciente en el suelo, minutos después de haber llamado a María para decirle que había descubierto algo importante sobre Varela.

Clara Garrido, la actriz que interpreta a Claudia, nos ha contado lo difícil que fue para ella rodar esa secuencia, por lo que eso suponía y por el clima. "Fue un día bastante complicado porque llovía un montón", nos ha recalcado, añadiendo también que tuvo congoja todo el tiempo.

La actriz nos ha contado que, como en la escena tenía que estar boca arriba, le caía agua todo el rato en la cara y le dificultaba la respiración. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto dándole play al vídeo de arriba!

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