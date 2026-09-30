La culpa desborda a Alya por Boran y Sadakat: una decisión comienza a pesarle En tierra lejana

Alya sufre al pensar que Sadakat pueda acabar en la cárcel y Boran tenga que afrontar su situación sin su madre. Además, recuerda que Nare le ha pedido que se retracte por el sufrimiento que está provocando la situación.

Durante su conversación con Cihan, la doctora admite que quizá no debería haber utilizado el vídeo que él le entregó. Abatida, entre lágrimas y alcohol, apenas puede mantenerse en pie y Cihan termina llevándola en brazos hasta la cama En tierra lejana.