Züleyha y Yilmaz, la historia de un amor imposible que ha conquistado nuestros corazones

Yilmaz, desde el día en que descubrí que estabas vivo, siempre soñé con el momento en que te contaría la verdad. Yilmaz, te amo más que a mi propia vida, pero tuve que separarme de ti, no me dejaron otra opción.

La señora Hünkar me dijo: O te casas con Demir y salvas a Yilmaz de la horca o te arrepentirás para siempre. Pensé en suicidarme porque la vida sin ti no tiene sentido, pero no pude hacerlo porque si yo muriera tú me seguirías Yilmaz. Voy a soportarlo todo por ti, porque quiero que vivas, quiero que vivas aunque yo no esté a tu lado. Aguantare mientras vivas.

Te he echado de menos, desearía que supieras todo lo que no puedo decirte. Desearía que supieras que mi corazón aun late por ti.

Züleyha ha vivido una auténtica pesadilla en la mansión. Desde que Yilmaz conociera a Müjgan, la joven ha sido testigo de cómo su relación iba avanzando mientras ella seguía amándole en silencio.

En más de una ocasión Züleyha ha intentado suicidarse pero antes ha escrito una carta a Yilmaz contando toda la verdad: La joven se casó con Demir para salvarle la vida. Por fin, una de las tantas cartas que ha escrito Züleyha llega a manos de Yilmaz y todo está a punto de cambiar en ‘Tierra amarga’.

Una historia de amor imposible

Yilmaz y Züleyha vivían felizmente en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen destrozan sus vidas y se ven obligados a marcharse lejos de la gran ciudad. El destino les lleva a Adana, donde buscarán una nueva oportunidad para ser felices.

Ambos empiezan trabajando en el rancho de la familia Yaman, con mucha ilusión y ganas, dispuestos a hacer frente a cualquier adversidad, pero siempre juntos. La pareja se ve obligada a hacerse pasar por hermanos para que su relación no peligre.

Züleyha y Yilmaz llevaran su amor de manera clandestina, hasta que aparece en escena Demir Yaman, el dueño de la mayor parte de las tierras de Çukurova, que se obsesiona con Züleyha. Yilmaz termina en la cárcel por el crimen que cometió y Züleyha, si quiere salvar a su amado, debe casarse con él.

Comienza así un amor enfermizo, controlador y obsesivo que pondrá a Züleyha contra la espada y la pared. La joven se entera que está embarazada de Yilmaz mientras el joven está en prisión y hará cualquier cosa para salvarle.

Obligada por Hünkar, la joven se casará con Demir embarazada de Yilmaz pero muy pocos conocerán su secreto. Cuando Yilmaz sale de la cárcel se encuentra con otra Züleyha totalmente distinta: Se ha casado y ha tenido un hijo con Demir. El joven intentará entender por qué han cambiado tanto las cosas en tan poco tiempo pero lo único que consigue es que su corazón se rompa cuando Züleyha, en más de una ocasión, le diga que es feliz al lado de Demir.

Al igual que Züleyha, Yilmaz rehace su vida con una doctora que llega a Adana. Una relación con la que Züleyha sufre en silencio. Su esposo sabe que su corazón no le pertenece, aunque en ocasiones Züleyha parecía que Züleyha empezaba a quererle.

Züleyha espera un hijo de Demir y Yilmaz se casa

Poco a poco Yilmaz y Züleyha se han ido separando. Sus reencuentros han sido cada vez más fríos y Züleyha ha estado esperando mucho tiempo a que Yilmaz recibiera su carta y fuera a buscarla a la mansión.

Yilmaz ha empezado a rehacer su vida, y en su corazón siempre está presente Züleyha, el joven ha decidido casarse con la doctora. Por su parte, Züleyha, sin previo aviso y sin esperarlo, se queda embarazada de Demir.

Ahora, con la carta en sus manos, Yilmaz tiene la opción de indagar y seguir descubriendo toda la verdad: ¿Luchará por el amor de Züleyha o por el contrario dejará todo a un lado para seguir su vida con Müjgan?