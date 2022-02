Züleyha, dispuesta a llegar hasta el final: “Te lo advertí, Demir”

Züleyha está desesperada. La joven no pasa por su mejor momento después de que Demir viera la grabación de Müjgan. Su esposo no cree en sus palabras y la pareja vive momentos muy difíciles.

Fekeli acoge a Züleyha en su casa. La joven, que ya no tiene nada que perder, roba el arma de Fekeli y se va directa a la mansión.

En la mansión, Sabahattin está con Hünkar y Demir. En ese momento llega Züleyha, saca la pistola y se enfrenta a Demir: “Te lo advertí Demir, te dije que no volverías a separarme de mis hijos”, señala.

Demir ordena que baje el arma: “Ahora estoy dispuesta a todo, ya no tengo fuerzas para aguantar todo lo que me has hecho”, afirma.

Hünkar y Sabahattin intentan tranquilizar a la joven sin éxito: “No hagas una locura, suelta el arma”, pide Demir, pero Züleyha no piensa dar un paso atrás: “Vas a morir en este momento sin poder despedirte de tu hija”, dice la joven.

Todo empeora cuando Züleyha admite que no está enamorada de Demir y el joven pierde la paciencia: “Y todavía sigues hablando de Yilmaz, arderás en el infierno. No mereces ser la madre de mis hijos, no vas a volver a verlos”, grita Demir.

Ante estas palabras, Züleyha pierde todos los miedos: “No te mereces seguir con vida”.

Ya nada será lo mismo en Çukurova… ¿Ha matado Züleyha a Demir?

