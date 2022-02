Fekeli muestra su apoyo incondicional a Züleyha: “Tarde o temprano todo terminará”

Züleyha está triste y rota. La joven ha sufrido mucho y estar lejos de sus hijos la está matando. No come, apenas duerme... Demir no cree en sus palabras y el único apoyo que tiene ahora mismo es Fekeli.

Fekeli se preocupa mucho por ella y la lleva un vaso de leche caliente. La joven reconoce que no tiene hambre y que no puede pensar en nada más: “Mi niña debe estar esperándome. No podré beber nada ni tampoco comer hasta que mis hijos estén conmigo”, señala. Fekeli intenta animar a Züleyha: “Tarde o temprano todo pasará y estarás con tus hijos, ya lo veras”.

Behice, testigo de lo bien que Fekeli se está portando con Züleyha, debe intentar que su sobrina vuelva a casa o perderá a Yilmaz para siempre.