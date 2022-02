Demir, fuera de sí, apunta a Züleyha con una pistola: “Nada justifica lo que he visto”

Demir ha llevado a Züleyha hasta el bosque, a un lugar apartado dónde nadie les pueda encontrar.

Las imágenes de su esposa con Yilmaz y las palabras de Müjgan al final de la cinta no dejan de resonar en la cabeza de Demir que sostiene su pistola, dispuesto a acabar con la vida de Züleyha.

“La persona que me ha difamado tendrá que rendir cuentas y tú también por haber creído en esa mentira y hacerme daño, Demir”, señala Züleyha.

La joven asegura que no ha hecho nada malo y que jura por sus hijos que no ha hecho nada malo para manchar su amor: “No jures por tus hijos. Nunca te ha interesado ni mi honor ni mi dignidad como hombre”, dice Demir fuera de sí.

“¡Pero yo a ti sí te quise, te he querido con locura, lo hice a pesar de saber que nunca me amarías, te he querido desesperadamente!”, grita Demir.

Züleyha niega una y otra vez que haya hecho algo reprochable: “¿No te encontraste con Yilmaz en la cabaña? ¿No abrazaste a ese hombre?”, pregunta Demir.

Züleyha descubre entonces que fue Müjgan quien los siguió: “Sólo quería preguntarle a Yilmaz si fue él quien mató a Erçüment, eso es todo”. La confesión de Züleyha, reconociendo que estaba preocupada por Yilmaz, desata una ira incontrolable en Demir, que apunta con la pistola a Züleyha, va a disparar…