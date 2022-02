Züleyha aparece viva, pero Demir la expulsa de la mansión

Hünkar y Demir está hablando de la desaparición de los niños. Están convencidos de que si les han secuestrado pedirán un rescate por ellos.

Una de las empleadas entra para avisarles que han regresado. Adnan y Üzüm estaban en los lodazales. La alegría reina en la mansión. Demir y Hünkar abrazan a Adnan y Saniye recibe con los brazos abierto a la pequeña Üzüm.

En ese momento Gülten grita el nombre de Züleyha. La joven aparece malherida en la puerta de la mansión, pero Demir se lanza hacía ella, la agarra con fuerza y la expulsa de la mansión.

Züleyha llora desconsolada, quiere ver a sus hijos, pero Demir no quiere volver a verla. Para Demir, Züleyha ya no es su mujer y ordena a todos los empleados que no la permitan la entrada, ni si quiera un vaso de agua.

Hünkar intenta hacerle entrar en razón, pero Demir tiene las cosas muy claras: Züleyha está muerta para él.

