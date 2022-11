¡Se masca la tensión! Comienza la cena para celebrar el compromiso de Betül y Fikret

Fikret ha organizado una cena con toda la familia para comunicar la fecha de su boda con Betül. ¡Madre mía! ¿Qué prisa tan repentina, no?

A Betül no le ha gustado nada que él organizara todo a sus espaldas, y de hecho, han tenido su primer encontronazo por ello. ¡Y encima ha invitado a Züleyha!

En cualquier caso, la cena ha seguido adelante.

En la velada estaban Lütfiye y Sermin presentes, además de los protagonistas. Y, poco después han llegado, radiantes, Züleyha y Mehmet. ¡Se les ve muy felices a ambos juntos!

A Fikret, como no, no le gusta nada esa complicidad entre ellos, y, en cuanto llega Mehmet se pone tenso. A pesar de que le ha invitado a cenar de buena fe, es un hecho que no tienen buena relación. El joven Fekeli se pone tenso en cuanto le ve aparecer.

Además, Sermin, tampoco está nada a gusto. Acaba de descubrir que Mehmet Kara es en realidad el malvado Hakan Gümüşoğlu... ¡Madre mía! ¡Está muy incómoda!

