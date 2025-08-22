De nieto rebelde a hombre implacable: la transformación más radical de Ferit, en el próximo capítulo de Una nueva vida

Ferit ya no es el mismo. El nieto rebelde que todos conocían ha quedado atrás y en su lugar ha nacido alguien nuevo.

Después de que Halis ordenara que Pelin se instalara en la mansión y el embarazo ocupara los titulares de la prensa, Ferit estalla contra su abuelo: “No has hecho nada por mí. Soy más fuerte que todos. Os lo demostraré a ti y a los demás”, le asegura.

Pero la tensión no termina ahí. Seyran también se convierte en blanco de su rabia. Ferit la besa con deseo, como si quisiera recuperar lo perdido, pero enseguida le hace daño con unas palabras que lo cambian todo.

Con la mente enredada, toma una decisión radical. Aparece impecable, vestido con traje, dispuesto a demostrar que ha llegado el momento de cambiarlo todo. Ya no es amor lo que mueve sus pasos, sino la venganza.

La mansión Korhan nunca volverá a ser la misma. Ferit está decidido a romper las reglas, desafiar a su abuelo y castigar a quienes lo han hecho sufrir.

