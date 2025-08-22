Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

De nieto rebelde a hombre implacable: la transformación más radical de Ferit, en el próximo capítulo de Una nueva vida

Ha decidido dejar atrás el pasado y convertirse en un hombre que quiere imponerse con poder y venganza. ¿Hasta dónde llegará?

De nieto rebelde a hombre implacable: la transformación más radical de Ferit, en el próximo capítulo de Una nueva vida

Publicidad

Ferit ya no es el mismo. El nieto rebelde que todos conocían ha quedado atrás y en su lugar ha nacido alguien nuevo.

Después de que Halis ordenara que Pelin se instalara en la mansión y el embarazo ocupara los titulares de la prensa, Ferit estalla contra su abuelo: “No has hecho nada por mí. Soy más fuerte que todos. Os lo demostraré a ti y a los demás”, le asegura.

Pero la tensión no termina ahí. Seyran también se convierte en blanco de su rabia. Ferit la besa con deseo, como si quisiera recuperar lo perdido, pero enseguida le hace daño con unas palabras que lo cambian todo.

Con la mente enredada, toma una decisión radical. Aparece impecable, vestido con traje, dispuesto a demostrar que ha llegado el momento de cambiarlo todo. Ya no es amor lo que mueve sus pasos, sino la venganza.

La mansión Korhan nunca volverá a ser la misma. Ferit está decidido a romper las reglas, desafiar a su abuelo y castigar a quienes lo han hecho sufrir.

Este domingo, a las 22:00 h, no te pierdas Una nueva vida en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

De nieto rebelde a hombre implacable: la transformación más radical de Ferit, en el próximo capítulo de Una nueva vida

De nieto rebelde a hombre implacable: la transformación más radical de Ferit, en el próximo capítulo de Una nueva vida

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

Cuatro votos en contra y tres a favor: la familia Oramas decide el futuro de César en el Grupo Oramas

César se queda: la familia Oramas decide el futuro del mexicano en el Grupo Oramas

Una pistola en la guantera: esta es la trampa que Octavio ha puesto a César
Mejores momentos | Capítulo 18

Una pistola en la guantera: esta es la trampa que Octavio ha puesto a César

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!
Mejores momentos | Capítulo 18

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!

¡Detallazo de David! El hombre regala un teléfono nuevo a Julia para acabar con las llamadas de su expareja
Mejores momentos | Capítulo 18

¡Detallazo de David! El hombre regala un teléfono nuevo a Julia para acabar con las llamadas de su expareja

El mayor de los Oramas quiere que la doula de su mujer consiga vivir tranquila y ha querido tener un detalle con ella para ayudarla.

“Estás lleno de odio”: Amanda pide a César acabar con la guerra de una vez por todas
Mejores momentos | Capítulo 18

“Estás lleno de odio”: Amanda pide a César acabar con la guerra de una vez por todas

La joven necesita que la batalla entre la persona que ama y su padre termine, pero parece que ninguno de los dos está dispuesto a dar tregua.

Octavio niega la entrada a César en el Grupo Oramas… ¡y acaban llegando a las manos!

Octavio niega la entrada a César en el Grupo Oramas… ¡y acaban llegando a las manos!

David da un pequeño empujón a Amanda y se convierte en el primer comprador de su marca

David da un pequeño empujón a Amanda y se convierte en el primer comprador de su marca

César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse

César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse

Publicidad