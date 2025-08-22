Resumen
Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto: Fina se despide de Marta sin poder contarle la verdad
Con una Fina visiblemente afectada, ambas pasan la que podría ser su última noche de amor juntas. ¿Se imagina Marta algo de lo que está pasando?
Publicidad
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...
Pelayo ha llevado su amenaza al límite y ha forzado a Fina a aceptar un billete a Buenos Aires. “No tienes más remedio”, le ha dicho, mientras le ha entregado dinero y una advertencia: si no se marcha, la delatará por el crimen cometido.
Fina, rota, se ha despedido de Marta sin que ella sepa la verdad: “Te quiero más que nunca”, le ha dicho, ocultando entre lágrimas que es la última vez que se verán. ¿O no?
Mientras tanto, Irene y Cristina han descubierto la verdad sobre José: los sobres que han recibido prueban que él quería casarse con Irene y que fue don Pedro quien los separó. “nos robó la vida que nos pertenecía a los tres”, ha dicho Irene.
En la fábrica los problemas de ventilación y seguridad han seguido generando tensión. Tasio ha recomendado cerrar la sección, mientras Joaquín y Damián han presionado para seguir produciendo. Y, Cristina, por su parte, le ha confesado a doña Ana que Pepe es su verdadero padre.
Revive todo lo que ha pasado en el capitulazo de hoy de Sueños de libertad en atresplayer.
Publicidad