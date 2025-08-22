Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto: Fina se despide de Marta sin poder contarle la verdad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Pelayo ha llevado su amenaza al límite y ha forzado a Fina a aceptar un billete a Buenos Aires. “No tienes más remedio”, le ha dicho, mientras le ha entregado dinero y una advertencia: si no se marcha, la delatará por el crimen cometido.

Fina, rota, se ha despedido de Marta sin que ella sepa la verdad: “Te quiero más que nunca”, le ha dicho, ocultando entre lágrimas que es la última vez que se verán. ¿O no?

Mientras tanto, Irene y Cristina han descubierto la verdad sobre José: los sobres que han recibido prueban que él quería casarse con Irene y que fue don Pedro quien los separó. “nos robó la vida que nos pertenecía a los tres”, ha dicho Irene.

En la fábrica los problemas de ventilación y seguridad han seguido generando tensión. Tasio ha recomendado cerrar la sección, mientras Joaquín y Damián han presionado para seguir produciendo. Y, Cristina, por su parte, le ha confesado a doña Ana que Pepe es su verdadero padre.

