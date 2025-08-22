Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 18

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

Tras la humillación del patriarca con su empleado, este ha decidido marcharse para siempre del hogar.

Emilio no soporta más a Octavio ni todo lo que ha tenido que hacer durante sus años de servicio. La vergüenza y la culpa le acompañan a donde vayan, y se ha cansado de sentirse así.

Destrozado, ha buscado consuelo en su mujer, y aunque ha intentado mantenerse compuesto, no ha tardado tiempo en derrumbarse: “Estoy harto de estar detrás de él como si fuera su esclavo”, ha chillado.

Y aunque Carmen le ha suplicado que bajase la voz para que nadie los escuchase, Emilio se ha cansado de callar: “Me estoy muriendo por dentro”, ha sollozado entre lágrimas.

Sin pensarlo dos veces, ambos han tomado una decisión: abandonarán para siempre la casa Oramas. ¿Cómo reaccionará Octavio? ¿A dónde irán ahora?

La joven necesita que la batalla entre la persona que ama y su padre termine, pero parece que ninguno de los dos está dispuesto a dar tregua.

El presidente de la empresa se ha encargado personalmente de que el mexicano sea apartado de su vida para siempre.

