Mejores momentos | Capítulo 18
“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas
Tras la humillación del patriarca con su empleado, este ha decidido marcharse para siempre del hogar.
Publicidad
Emilio no soporta más a Octavio ni todo lo que ha tenido que hacer durante sus años de servicio. La vergüenza y la culpa le acompañan a donde vayan, y se ha cansado de sentirse así.
Destrozado, ha buscado consuelo en su mujer, y aunque ha intentado mantenerse compuesto, no ha tardado tiempo en derrumbarse: “Estoy harto de estar detrás de él como si fuera su esclavo”, ha chillado.
Y aunque Carmen le ha suplicado que bajase la voz para que nadie los escuchase, Emilio se ha cansado de callar: “Me estoy muriendo por dentro”, ha sollozado entre lágrimas.
Sin pensarlo dos veces, ambos han tomado una decisión: abandonarán para siempre la casa Oramas. ¿Cómo reaccionará Octavio? ¿A dónde irán ahora?
Publicidad