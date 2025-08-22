Una pistola en la guantera: esta es la trampa que Octavio ha puesto a César

Parece que por fin César ha conseguido esquivar a la policía y volver sano y salvo a su casa. Pero Octavio no se lo iba a poner tan fácil.

Mientras volvía en coche junto a Kevin a casa, la guarda ha vuelto a interceptarles, exigiendo una revisión integran del vehículo. Los dos mexicanos se han mostrado extrañados, pero al instante se han bajado del vehículo.

Al ver que no había anda fuera de lugar, la policía les ha dejado marchar, y ahí es cuando Kevin le ha explicado lo sucedido a su jefe: cuando ha ido a coger el coche de aparcamiento, ha visto una sombra rodeando el automóvil, y al revisarlo ha encontrado… ¡una pistola!

El joven la ha dejado a buen recaudo para luego mostrársela a su jefe, pero sin duda una cosa está clara: alguien quiere inculparlos para que el empresario mexicano vaya directo a la cárcel.

Todo apunta a que es cosa de Octavio Oramas… ¿cuándo parará la guerra entre ambos?