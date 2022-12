Züleyha cancela la boda con Mehmet horas antes de pasar por el altar: “No puedo casarme contigo”

Lütfiye ha vuelto de su viaje y le ha contado a Züleyha toda la verdad: Fekeli fue asesinado por Abdülkadir Keskin. ¡Züleyha se ha quedado en shock! ¡Ali Rahmet no murió de causas naturales!

Abdülkadir Keskin es el socio de Mehmet Kara, y, además, el malvado mecánico amenazó a Betül y Lütfiye para que no dijeran nada, cuando investigaron sobre el tema. Tienen una película donde se ve a Fikret tratando con drogas, y, si seguían investigando o le contaban a alguien lo que habían averiguado, se la enviarían al fiscal.

Lütfiye piensa que Mehmet está involucrado en la muerte de Fekeli… Así que le ha pedido a Züleyha que se piense dos veces antes de casarse con el joven.

Züleyha se ha quedado totalmente en shock, ella pensaba que Mehmet era bueno… ¡Y ahora no sabe qué pensar! ¿Tendrá algo que ver con la muerte de Fekeli?

Cuando el joven ha llegado a recogerla para irse juntos a su ceremonia de boda… ¡Ella se ha negado a ir! ¡Ha cancelado la boda! La cara de Mehmet era un poema, no entendía nada.

La joven le ha dicho que ahora mismo no puede darle explicaciones, pero que lo ha estado pensando y no puede casarse con él. Mehmet ha intentado saber cuál era el motivo para esta repentina ruptura, pero ella no le ha dicho nada… ¿Qué pasará ahora? ¡Dale al play y revive este momento!