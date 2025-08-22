Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

Fina no ha encontrado el valor para contarle la verdad a Marta. Aunque destrozada por dentro, ha decido seguir adelante con la amenaza de Pelayo y no decirle nada del chantaje al que se está viendo sometida: “Te quiero tanto…”, ha repetido una y otra vez, mientras Marta ha intentado animarla sin saber lo que iba a pasar.

Marta, convencida de que su amor puede superar cualquier obstáculo, ha intentado devolverle la sonrisa: “Cuando estoy contigo lo de alrededor desaparece… yo me voy a centrar en eso, en nuestro amor”.

Fina, sabiendo que esta podría ser la última vez que estén juntas, ha revivido todos los momentos felices con ella. “Nunca he sido tan feliz como ahora”, le ha confesado antes de fundirse en un beso inolvidable.

¿Se terminará marchando Fina a Argentina?