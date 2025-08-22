Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 377

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

A pesar de que quiere gritar a los cuatro vientos el chantaje de Pelayo, la joven no puede hacerle daño a Marta y decide ocultarle lo que está a punto de pasar.

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

Publicidad

Fina no ha encontrado el valor para contarle la verdad a Marta. Aunque destrozada por dentro, ha decido seguir adelante con la amenaza de Pelayo y no decirle nada del chantaje al que se está viendo sometida: “Te quiero tanto…”, ha repetido una y otra vez, mientras Marta ha intentado animarla sin saber lo que iba a pasar.

Marta, convencida de que su amor puede superar cualquier obstáculo, ha intentado devolverle la sonrisa: “Cuando estoy contigo lo de alrededor desaparece… yo me voy a centrar en eso, en nuestro amor”.

Fina, sabiendo que esta podría ser la última vez que estén juntas, ha revivido todos los momentos felices con ella. “Nunca he sido tan feliz como ahora”, le ha confesado antes de fundirse en un beso inolvidable.

¿Se terminará marchando Fina a Argentina?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto: Fina se despide de Marta sin poder contarle la verdad

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha
Capítulo 377

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

Pelayo insta a Fina a marcharse cuanto antes y... ¡sin despedirse de Marta!
Capítulo 377

Pelayo insta a Fina a marcharse cuanto antes y... ¡sin despedirse de Marta!

De nieto rebelde a hombre implacable: la transformación más radical de Ferit, en el próximo capítulo de Una nueva vida
Avance

De nieto rebelde a hombre implacable: la transformación más radical de Ferit, en el próximo capítulo de Una nueva vida

Ha decidido dejar atrás el pasado y convertirse en un hombre que quiere imponerse con poder y venganza. ¿Hasta dónde llegará?

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas
Mejores momentos | Capítulo 18

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

Tras la humillación del patriarca con su empleado, este ha decidido marcharse para siempre del hogar.

Cuatro votos en contra y tres a favor: la familia Oramas decide el futuro de César en el Grupo Oramas

César se queda: la familia Oramas decide el futuro del mexicano en el Grupo Oramas

Una pistola en la guantera: esta es la trampa que Octavio ha puesto a César

Una pistola en la guantera: esta es la trampa que Octavio ha puesto a César

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!

Publicidad