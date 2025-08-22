Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!

Como César sospechaba, fue OctavioOramas el responsable de que una misteriosa pistola acabase en su guantera. Pero como siempre, el patriarca no era quien se iba a manchar las manos.

Una vez más, Emilio, el asistente de la casa Oramas, ha sido quien ha tenido que hacer el trabajosucio, y cuando Octavio ha visto que la pistola no estaba donde le ordenó dejarla… ¡ha entrado en cólera!

“Hemos perdido la mejor oportunidad para meter a César en la cárcel”, le ha espetado Octavio al hombre fuera de sí.

Emilio, cansado de sus abusos, no ha podido callarse: “¡Yo no he dicho nada a nadie!”, ha respondido enfadado, y Octavio, presa de la ira… ¡le ha propinado una bofetada!

Emilio se ha marchado avergonzado, y David, que ha presenciado toda la escena, no ha dudado en ayudar al hombre: “No dejes que te humille como ha hecho conmigo”.

¿Cuál será la decisión de Emilio? ¿Seguirá en la casa Oramas mucho más tiempo?