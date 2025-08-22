Mejores momentos | Capítulo 18
Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!
El plan del patriarca para hundir a César ha fallado y ha pagado su rabia con su ayudante del hogar.
Como César sospechaba, fue OctavioOramas el responsable de que una misteriosa pistola acabase en su guantera. Pero como siempre, el patriarca no era quien se iba a manchar las manos.
Una vez más, Emilio, el asistente de la casa Oramas, ha sido quien ha tenido que hacer el trabajosucio, y cuando Octavio ha visto que la pistola no estaba donde le ordenó dejarla… ¡ha entrado en cólera!
“Hemos perdido la mejor oportunidad para meter a César en la cárcel”, le ha espetado Octavio al hombre fuera de sí.
Emilio, cansado de sus abusos, no ha podido callarse: “¡Yo no he dicho nada a nadie!”, ha respondido enfadado, y Octavio, presa de la ira… ¡le ha propinado una bofetada!
Emilio se ha marchado avergonzado, y David, que ha presenciado toda la escena, no ha dudado en ayudar al hombre: “No dejes que te humille como ha hecho conmigo”.
¿Cuál será la decisión de Emilio? ¿Seguirá en la casa Oramas mucho más tiempo?
