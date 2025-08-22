Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 18

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!

El plan del patriarca para hundir a César ha fallado y ha pagado su rabia con su ayudante del hogar.

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!

Publicidad

Como César sospechaba, fue OctavioOramas el responsable de que una misteriosa pistola acabase en su guantera. Pero como siempre, el patriarca no era quien se iba a manchar las manos.

Una pistola en la guantera: esta es la trampa que Octavio ha puesto a César

Una vez más, Emilio, el asistente de la casa Oramas, ha sido quien ha tenido que hacer el trabajosucio, y cuando Octavio ha visto que la pistola no estaba donde le ordenó dejarla… ¡ha entrado en cólera!

“Hemos perdido la mejor oportunidad para meter a César en la cárcel”, le ha espetado Octavio al hombre fuera de sí.

Emilio, cansado de sus abusos, no ha podido callarse: “¡Yo no he dicho nada a nadie!”, ha respondido enfadado, y Octavio, presa de la ira… ¡le ha propinado una bofetada!

Emilio se ha marchado avergonzado, y David, que ha presenciado toda la escena, no ha dudado en ayudar al hombre: “No dejes que te humille como ha hecho conmigo”.

¿Cuál será la decisión de Emilio? ¿Seguirá en la casa Oramas mucho más tiempo?

"Fue accidental": disfruta de dos nuevos capítulos de La Encrucijada el jueves a las 22:50

"Fue accidental": disfruta de dos nuevos capítulo de La Encrucijada el jueves a las 22:50
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

“Me estoy muriendo por dentro”: Emilio y Carmen abandonan definitivamente la casa Oramas

Cuatro votos en contra y tres a favor: la familia Oramas decide el futuro de César en el Grupo Oramas

Cuatro votos en contra y tres a favor: la familia Oramas decide el futuro de César en el Grupo Oramas

Una pistola en la guantera: esta es la trampa que Octavio ha puesto a César

Una pistola en la guantera: esta es la trampa que Octavio ha puesto a César

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!
Mejores momentos | Capítulo 18

Octavio está fuera de sus casillas… ¡y acaba pegando a Emilio!

¡Detallazo de David! El hombre regala un teléfono nuevo a Julia para acabar con las llamadas de su expareja
Mejores momentos | Capítulo 18

¡Detallazo de David! El hombre regala un teléfono nuevo a Julia para acabar con las llamadas de su expareja

“Estás lleno de odio”: Amanda pide a César acabar con la guerra de una vez por todas
Mejores momentos | Capítulo 18

“Estás lleno de odio”: Amanda pide a César acabar con la guerra de una vez por todas

La joven necesita que la batalla entre la persona que ama y su padre termine, pero parece que ninguno de los dos está dispuesto a dar tregua.

Octavio niega la entrada a César en el Grupo Oramas… ¡y acaban llegando a las manos!
Mejores momentos | Capítulo 17

Octavio niega la entrada a César en el Grupo Oramas… ¡y acaban llegando a las manos!

El presidente de la empresa se ha encargado personalmente de que el mexicano sea apartado de su vida para siempre.

David da un pequeño empujón a Amanda y se convierte en el primer comprador de su marca

David da un pequeño empujón a Amanda y se convierte en el primer comprador de su marca

César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse

César y Amanda, un encuentro lleno de tensión tras semanas sin verse

“Solo espero que a ella no la hagas sufrir”: Octavio anuncia a sus hijos su compromiso con Mónica

“Solo espero que a ella no la hagas sufrir”: Octavio anuncia a sus hijos su compromiso con Mónica

Publicidad