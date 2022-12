Se culmina la tragedia para Çetin y Gaffur: ¡Gülten muere en el hospital!

Gülten estaba en observación, tras el accidente que sufrió con Saniye. Ella fue trasladada de urgencia al hospital. ¡Su estado era muy grave! De hecho, el golpe, fue tan fuerte, que su amiga murió en el acto. Pero todos guardaban la esperanza de que se salvara...

Toda la mansión Yaman estaba pendiente de ella, especialmente Çetin, su marido, quien estaba destrozado. Además, la joven pareja estaba esperando un bebé. ¿Lo perderá?

Mientras todos estaban en el hospital vigilando su estado, el pulso de la joven ha dejado de latir. Los doctores han intentado por todos los medios salvarla e intentarla reanimar, pero el accidente fue demasiado fuerte y su cuerpo no ha resistido... ¡Gülten ha fallecido! ¡Madre mía!

Cuando los doctores han certificado la muerte: se han desatado las lágrimas. Gaffur y Fadik no podían dejar de llorar y gritar. No se ha ido solo Saniye, Gülten también. ¡Qué tragedia! Çetin se ha quedado en shock, el joven no podía articular palabra... Su mujer y el amor de su vida se había ido para siempre.

¿Cómo iban a seguir todos adelante ahora? ¡Saniye y Gülten se han ido!