Renacer | 19 de agosto
Bahar despierta del coma y confiesa el dolor que siente por su hijo: "Me duele el corazón"
La médica ha tenido algunas alucinaciones por la anestesia, pero ha mostrado que sigue dolida por la denuncia de Uras.
La noticia que todos esperaban por fin ha llegado: Bahar ha salido del coma. Después del brutal accidente de tráfico y de una operación a contrarreloj, la médica ha despertado en el hospital, rodeada por dos de las personas que más la quieren: Evren y Umay.
Nada más abrir los ojos, sus primeras palabras han sorprendido a todos. Por efecto de la anestesia, ha creído estar en un concurso de belleza y ha agradecido al público por su apoyo. Evren ha explicado que era algo normal, pero Umay no ha podido contener la risa: “Pasó lo mismo con mi abuela”, ha recordado divertida, mencionando a Gülçiçek.
En cuanto el cirujano le ha preguntado cómo se sentía, Bahar se ha sincerado con el corazón en la mano: “Siento que mi hijo me haya denunciado. Me quiere mucho, pero… me duele el corazón”.
Evren y Umay han preferido no insistir con más preguntas. Tampoco le han contado que el propio Uras ha participado en la intervención junto a Timur. De momento, lo único que importa es que Bahar ha despertado y que, poco a poco, vuelve a la vida.
