Bahar despierta del coma y confiesa el dolor que siente por su hijo: "Me duele el corazón"

La noticia que todos esperaban por fin ha llegado: Bahar ha salido del coma. Después del brutal accidente de tráfico y de una operación a contrarreloj, la médica ha despertado en el hospital, rodeada por dos de las personas que más la quieren: Evren y Umay.

Nada más abrir los ojos, sus primeras palabras han sorprendido a todos. Por efecto de la anestesia, ha creído estar en un concurso de belleza y ha agradecido al público por su apoyo. Evren ha explicado que era algo normal, pero Umay no ha podido contener la risa: “Pasó lo mismo con mi abuela”, ha recordado divertida, mencionando a Gülçiçek.

En cuanto el cirujano le ha preguntado cómo se sentía, Bahar se ha sincerado con el corazón en la mano: “Siento que mi hijo me haya denunciado. Me quiere mucho, pero… me duele el corazón”.

Evren y Umay han preferido no insistir con más preguntas. Tampoco le han contado que el propio Uras ha participado en la intervención junto a Timur. De momento, lo único que importa es que Bahar ha despertado y que, poco a poco, vuelve a la vida.