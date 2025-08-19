Luz alerta a don Pedro: la fábrica podría estar enfermando a sus trabajadores

Luz ha tenido una conversación directa y preocupante con don Pedro. Ha detectado que varios empleados de la empresa muestran signos de bronquitis obliterante, la misma enfermedad que padeció Sandra Diosdado. “No es contagiosa, pero se contrae por la exposición a determinados productos químicos”, ha explicado la médica con gravedad.

Luz, antes de nada, también le ha preguntado por su enfermedad, don Pedro ha confesado que sigue débil y sin apetito. “Pretende que empiece la radioterapia, pero no servirá para nada”, ha dicho resignado. Pero la doctora ha insistido: “Si se lo ha propuesto es seguro que va a paliar algo”.

La parte más tensa ha llegado cuando Luz ha propuesto parar temporalmente la línea de producción para revisar las instalaciones. “¿Y parar la línea no le parece a usted un mal mayor? Porque a mí sí”, ha contestado don Pedro, con gesto endurecido. Luz ha insistido: “Ese ‘cuando sea posible’ puede que sea demasiado tarde”.

¿Elegirá don Pedro la salud de sus trabajadores o la continuidad de la empresa?