Renacer | 19 de agosto

Tolga ayuda a Bahar a reconocerse sin miedo en una sesión que la marca para siempre

Tolga le ha mostrado que lo de Uras no ha sido un rechazo, sino un desafío para que confíe en sí misma.

Bahar ha pedido hablar con Tolga, su psiquiatra, antes de encontrarse con Uras. Ha sentido que necesitaba desahogarse y ordenar todo lo que lleva dentro desde hace años.

“Mi vida siempre ha sido un círculo vicioso, doctor. Mi padre me menospreciaba y me hacía sentir incompetente. Timur hizo lo mismo… y yo no pude hacer nada contra ellos”, ha confesado.

Tolga la ha escuchado con calma y le ha recordado que, con Uras, todo ha sido diferente. “Lo ha criado con fuerza y compasión. Siempre ha estado a su lado. Quizá el problema es que ahora ha vivido su primera crisis vital sin tenerla como apoyo, sino como rival”, le ha dicho.

Bahar ha reconocido que cada vez que ha intentado aceptarse y darse valor, siempre ha pasado algo que la ha frenado. Entonces Tolga ha querido ir más allá. “¿Recuerda cuándo sufrió su primer rechazo?”.

Ella ha bajado la mirada y no ha recordado la primera vez, pero sí ha revivido lo que sintió al entrar en la facultad de Medicina. La humillación y el desprecio de su padre fueron a más desde entonces; él no soportaba la idea de que ella pudiera estar mejor preparada y alcanzar más éxito que él.

Tolga le ha pedido que transforme ese dolor en una lección. Bahar ha admitido que ha aprendido que, si eres fuerte, no te quieren. El doctor ha sido contundente: le ha recordado que Uras sí la quiere y que no ha intentado quitarle el poder; la ha desafiado para que reconozca la confianza en sí misma.

La sesión ha terminado con un silencio cargado de alivio. Antes de irse, Bahar le ha dado las gracias. Ha sentido que, por fin, ha podido mirarse sin miedo y reconocer su fuerza.

