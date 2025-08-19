Antena 3 LogoAntena3
Irene toma una decisión firme: deja su casa, su trabajo… y planta cara a su hermano Pedro

Tras descubrir la verdad sobre José, Irene corta lazos con su hermano y busca empezar de cero.

Hannah Cordero
Publicado:

La tensión en el entorno de los Carpena ha vuelto a estallar: Irene ha decidido marcharse de casa y dejar su puesto en la empresa. Se lo ha contado directamente a Cristina: “Estoy muy cansada de que otros decidan por mí”. La razón, ha dicho con voz entrecortada, ha sido reveladora: “Ahora sé por qué José me abandonó… mi hermano le obligó a hacerlo”.

Cristina, conmocionada, ha intentado hacerla entrar en razón: “Tú ahora formas parte de mi vida”. Irene ha confesado que no sabe si es tarde para rehace la suya, pero no puede seguir viviendo bajo el mismo techo con quien la traicionó. “Tengo que intentar rehacer mi vida, aunque no sé si es demasiado tarde”.

En ese momento ha aparecido don Pedro suplicando: “Irene, necesito hablar contigo cuanto antes”. Ella ha sido tajante: “Por favor, vete”. Cristina se ha interpuesto: “Déjela en paz, que bastante daño le ha hecho ya”. Finalmente, y a regañadientes, don Pedro ha accedido a hablar con Cristina por última vez.

¿En qué quedará todo?

Series

