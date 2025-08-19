Capítulo 374 de Sueños de libertad; 19 de agosto: Irene, rota tras descubrir que su hermano le arruinó la vida

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

El terror ha vuelto a irrumpir en la vida de Fina. Santiago, su agresor, se ha fugado y ha regresado con intenciones oscuras. Fina ha suplicado por su vida: “Si te vas, no diré nada”, pero él ha respondido con frialdad: “Acabaré en el infierno, pero te juro que te voy a arrastrar conmigo”.

Mientras tanto, Gema y Raúlhan hecho las paces tras una conversación sobre Teo, el hijo de Gema. El niño se enfrentó al matón del colegio tras recibir clases de defensa personal por parte de Raúl. Aunque ella le ha reprochado el haberlo puesto en riesgo, también le ha agradecido su implicación: “Sobre todo, gracias por convencerle para hablar con Joaquín y conmigo”.

Por otro lado, la salud de los trabajadores de la fábrica está en el punto de mira. Luz, la doctora, ha alertado a don Pedro sobre nuevos casos de bronquitis obliterante entre los operarios. Pero, Don Pedro, preocupado por detener la producción, ha respondido: “¿Y parar la línea no le parece un mal mayor?”

Irene ha tomado una drástica decisión tras descubrir que su hermano obligó a José a abandonarla. Ha dejado su casa y su trabajo: “Estoy cansada de que otros decidan por mí”, ha confesado entre lágrimas. Don Pedro ha intentado retenerla: “Te juro que no sé dónde está José, ni he hecho nada para que se marchara”, pero Irene ha sido clara: “No, Pedro”. También ha enfrentado a Damián: “Sé muy bien lo que pasó y cómo pasó. Si quieres ayudarme, mantente lejos de mí para siempre”.

Las tensiones familiares no cesan. Damián ha intentado manipular a Tasio advirtiéndole: “Don Pedro te quiere solo para usarte. Resulta que tú también eres uno de la Reina, Tasio”.

Y, finalmente, María le ha contado a Andrés que Gabriel le ha conseguido una cita con un inversor bursátil para gestionar el patrimonio de Julia, una decisión que podría cambiar el rumbo económico de la familia.

No te pierdas todo lo que ha pasado en el capitulazo de hoy de Sueños de libertad.