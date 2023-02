Betül amenaza a Züleyha y ella contesta: “Comprobemos quién es la reina de la ciudad”

Betül está decidida a comenzar su venganza contra todos los que le han hecho daño en algún momento. Ahora que ha heredado la fortuna de Çolak, tiene dinero, tierras y hombres, por lo que quiere demostrar a todos que ya no es débil.

Su primera acción ha sido irrumpir en la mansión Yaman y comenzar a gritar a Züleyha para que saliera. Todos se han girado a verlas llegar... Como no, una vez más, Betül llega a la mansión para dar guerra.

Cuando Züleyha ha salido, han mantenido un tenso cara a cara: "Nos exiliaste pero mira, no he perdido", ha dicho con convicción la joven hija de Sermin. Pero Züleyha no se ha achantado a sus amenazas. "Vas a pasar por el mismo infierno al que nos enviaste", ha asegurado la joven abogada. Züleyha le ha contestado a todo y le ha animado a que prueben a ver quién es la señora de Çukurova. ¿Quién ganará? ¿Le hará algo Betül? ¿Conseguirá vengarse de ella tal y como quiere?

¡Dale al play y revive este tenso momento!