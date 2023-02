Abdülkadir rechaza las disculpas de Betül y le da la espalda: “No quiero volver a verte en mi vida”

Abdülkadir sigue sin perdonar a Betül. Estaba muy dolido por el abandono de la joven. Ahora que Züleyha las ha echado a ella y a su madre de casa por ladronas, Betül ha ido a ver a Keskin para implorarle su perdón.

“Perdóname, he cometido un error muy grande”, le ha dicho entre lágrimas la joven. Pero Keskin se mantiene implacable, sabe que Betül viene por interés, no por que sus sentimientos sean sinceros. La joven le ha dicho que le quiere: “Tú eres lo único en el mundo, y creo que todavía me amas”, ha dicho la joven.

Pero Abdülkadir ha intentado controlarse. Claro que la quiere, pero ella le abandonó por Çolak, y eso le dolió en el fondo de su corazón… Betül ha ido acercándose lentamente a él… ¡Y le ha besado!

A Abdülkadir le ha hecho polvo ese beso: “Sabía que no me abandonarías”, le ha dicho. Pero Keskin lo tenía muy claro, no quiere volver a verla… ¡Y le ha echado de allí! ¿Qué va a hacer ahora Betül?