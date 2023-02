Züleyha expulsa a Sermin y Betül de su hacienda… ¡Habían robado el amuleto de Leyla!

Sermin y Betül se habían quedado sin casa. Keskin echó de ahí a las mujeres como venganza porque Betül le hubiera dejado abandonado para irse con Çolak.

Züleyha las acogió en su hacienda y les dio la casa de Gaffur para que pudieran vivir. Ellas, que no tenían nada de dinero, ya que Çolak se lo ha robado todo, tuvieron que aceptar. Aunque de mala gana.

Un día, Sermin fue a la cocina de la mansión y le robó un amuleto a la pequeña Leyla… ¡Querían empeñarlo para sacar dinero!

En la mansión no paraban de buscar dicho amuleto, y Fadik ha pensado que quizá habían sido ellas las ladronas… ¡Y no pensaba mal! Cuando han ido a hablar con ellas las han descubierto especulando sobre el dinero que se iban a llevar por la venta de la joya. ¡Züleyha no se lo podía creer! Una vez más, Betül y Sermin se habían aprovechado de su amabilidad.

Cuando les han preguntado, lo han negado todo: “No sé cómo ha podido llegar a mi bolso”, ha dicho muy ofendida Sermin. Pero ya las habían pillado, por lo que Züleyha las ha vuelto a echar de su vida y de su mansión: “No os quiero volver a ver aquí”. ¡Se han ido con el rabo entre las piernas! ¿Volverán o es la definitiva?