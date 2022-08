Avance semanal de 'Tierra Amarga': Ümit destroza a Züleyha al confesarle que espera un hijo de Demir

Los últimos capítulos de 'Tierra Amarga' no nos han dado un respiro para asimilar todo lo sucedido. Ümit no deja de perseguir a Demir y Züleyha ya ha descubierto la infidelidad de su marido. Demir le ha mentido a Züleyha y la joven parece que no puede perdonarle así que se marcha con Adnan y Leyla.

Cuando Sevda se da cuenta de lo que pretende hacer Züleyha no duda en contárselo a Demir. El joven va directo al puerto a intentar detener a su esposa, pero no llega a tiempo. Züleyha se sube con lágrimas en los ojos, pero Demir no piensa rendirse y se pone a buscar a su esposa. Más tarde y gracias a que Sevda recibe una carta amenazante, Züleyha vuelve a la mansión pero le deja claro a Demir que no volverán a ser el matrimonio que eran.

Por otro lado, Fikret ha tomado una acerada decisión: Dejar atrás la venganza y quedarse junto a Müjgan ¡va a pedirla matrimonio!. La doctora se despide de Fekeli, de Lütfiye y de su hijo y se sube a un avión rumbo a Estambul con el objetivo de empezar una nueva vida. Fikret llega tarde y su corazón se rompe en mil pedazos cuando la noticias informan de que el avión de Müjgan se ha estrellado sin dejar supervivientes.

Fekeli recibe otro duro golpe con la muerte de Müjgan. Kerem Ali se queda huérfano pero no le falta cariño por parte de la familia. Toda Çukurova se reúne para despedir a Müjgan, una de las mejores doctoras de Adana.

Mientras tanto, Ümit sigue empeñada en recuperar a Demir y a pesar de lo sucedido y de que Züleyha la expulse de su casa, la joven llama a Demir. El hombre, desesperado porque ha perdido a Züleyha, coge un arma dispuesto a todo.

¡Sorpresa en la mansión! Llega Betül, la hija de Sermin y Sabahattin

En los próximos capítulos de la ficción turca viviremos momentos de mucha tensión con el encuentro entre Ümit y Demir. Lo que ninguno de los dos se imagina es que Züleyha ha escuchado toda la conversación y tiene que intervenir para que Demir cometa una locura ¡Momentazo!

Lo que más nos sorprenderá es la llegada de un personaje que siempre ha estado presente pero no habíamos visto hasta ahora. Betül, la hija de Sermin y Sabahattin, vuelve a Adana dispuesta a empezar una vida. La joven se instalará en la pequeña mansión pero todo parece indicar que sus intenciones no serán las mejores con la familia Yaman.

Sermin y Betül en el capítulo 98 de 'Tierra Amarga' | Antena3.com

Ümit está embarazada de Demir

La doctora sigue buscando la manera de acercarse a Demir. Ümit le hace saber a Züleyha que está esperando un hijo de su marido, algo que destroza por dentro a la joven pero ante los ojos de Ümit, Züleyha intenta mantenerse en pie. La noticia rompe a Züleyha que llega a la mansión llorando y le desvela a Sevda lo sucedido. Ambas pactan no contarle nada a Demir hasta que descubran si es cierto que Ümit está embarazada de él.

Los tensión en la mansión es máxima... ¿Cuáles son las intenciones de Sevda? ¿Contará Sermin que Sevda y Ümit son madre e hija? ¿Qué hará Demir cuando sepa que Ümit está embarazada? El matrimonio de Züleyha y Demir pende de un hilo... ¿superará su amor todos los obstáculos? ¡No te pierdas los próximos capítulos de 'Tierra Amarga' en Antena 3!