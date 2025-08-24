Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 50

¿Alguna vez me apoyaste?”: Nükhet se rebela contra Halis y defiende su noviazgo con Sehmuz

Nükhet ha desafiado a Halis y ha dejado claro que está dispuesta a todo con tal de verlo caer.

La tensión ha estallado en la mansión Korhan. A solas, Halis ha pedido a Nükhet que acudiera a su habitación para exigirle explicaciones de lo ocurrido. Ahora que sabe de sus planes de boda con Şehmuz, ha mostrado su lado más implacable.

Nükhet le ha dicho a su padre que conoció a Şehmuz hace años y que ahora han decidido retomar la relación. Ha querido dar la imagen de que las cosas han fluido entre ellos de manera natural.

Pero la realidad es muy distinta. Nükhet no está enamorada. Quiere hacer daño. Este compromiso no nace del corazón, sino de la rabia. Su objetivo es destruir a Halis y devolverle el dolor que él le hizo sentir durante toda su vida.

Halis, enfadado y débil por su enfermedad, le ha gritado que no va a permitir “semejante barbaridad” bajo su techo. Sin embargo, Nükhet no está dispuesta a dar marcha atrás. Ha aprovechado la ocasión para echarle en cara que nunca la apoyó, que nunca estuvo a su lado y que ni siquiera supo cuidar de su propia hija.

De esa forma, ha dejado claro que este noviazgo con Şehmuz es solo una venganza disfrazada de amor. Delante de su padre se hace la buena, pero por detrás busca hundirlo. Y lo peor es que Halis lo sabe, aunque ya no tiene fuerzas para detenerla.

