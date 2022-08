Ümit suplica a Demir una segunda oportunidad: “Voy a esperar hasta que tú me ames"

Ümit acaba de salir del hospital y tiene muchas cuentas pendientes. La primera ya la ha resuelto, o eso parece. La doctora se ha reencontrado con Fikret en la oscuridad de la noche, y han tenido una conversación en la que ambos se han mostrado más débiles que nunca.

No entienden por qué la vida les está haciendo sufrir tanto, y por eso quieren continuar con su venganza. Eso sí, Fikret le ha pedido a Ümit que, si quiere que él la acompañe en su misión, tendrá que renunciar a su amor con Demir. A la joven se la ha visto muy segura, pero no se sabe hasta qué punto sus intenciones son sinceras.

Nada más recibir el alta, Ümit tenía clara cuál sería su primera parada: el despacho de Demir. La joven se ha dirigido hacia allí y ha ido directa a la sala. La secretaria del joven Yaman ha intentado detenerla, sin éxito.

Demir se ha quedado muy sorprendida con su visita y, sobre todo, con el motivo principal. La doctora quería saber por qué no había ido al hospital a reprocharle lo que le había hecho. Por su culpa, el marido de Züleyha tuvo que entrar en prisión.

El joven Yaman le ha confesado a Ümit que le quería pedir explicaciones, pero no por ese motivo. Demir se ha mostrado muy considerado. Él sabe que le prometió un futuro juntos, y finalmente no lo ha cumplido. La joven solo quería vengarse porque Demir le dio falsas esperanzas.

Ümit está jugando con una doble cara. Por un lado, le ha asegurado a Fikret que renunciaría a su amor por Demir para que él se vengase con ella. Y por otro, ha ido al despacho del joven Yaman a pedirle una segunda oportunidad. “Yo te quiero en serio, y más de lo que te puedas imaginar”, le ha dicho.

La joven le ha confesado a Demir que tenía un plan, pero que se estropeó cuando se enamoró de él. El marido de Züleyha ya está harto de oír mentiras. “Es mejor que salgas de aquí antes de que te humilles más”, le ha advertido. Ella sigue insistiendo, pero Demir la ha intentado hacer ver que él está enamorado de su esposa y no va a dejar que Ümit destruya su familia.

Entonces la joven ha vuelto a sacar el asunto de Yilmaz, pero Demir ya no lo ha podido soportar más y a gritos ha hecho que la doctora se vaya de su despacho. “Me marcho, pero nunca me voy a rendir”, ha sentenciado ella. Él ha seguido insistiéndole para que se vaya, no quiere oír una palabra más. ¿Cuáles serán las intenciones reales de Ümit?