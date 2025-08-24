“Nunca has estado a mi altura”: Ferit hunde a Seyran con sus palabras más crueles

Al salir del local, en mitad de la calle, Ferit ha roto por completo con Seyran. La discusión ha sido tan dura que ella se ha quedado sin aire.

Él le ha echado en cara que nunca había querido cambiar nada, que solo buscaba transformarlo y que lo único que le daba era vergüenza. Seyran, dolida, le ha recordado que no tenía derecho a hablarle así después de haber dejado embarazada a otra mujer.

Pero Ferit no se ha callado. Le ha dicho que fue ella quien lo echó de su vida y que todo lo malo que alguna vez pensó de él era cierto. Seyran le ha confesado que nunca podrá dejar de estar enfadada porque lo había estropeado todo y había acabado con ellos.

Seyran no ha podido aguantar más. Llorando, le ha hecho la pregunta que más le duele: “¿Quién quiere a tu verdadero yo, Ferit? ¿Pelin lo quería?”. Él ha bajado la mirada y le ha pedido que no la nombrara, pero ya era demasiado tarde. Pelin los ha separado al esperar un hijo suyo.

Entonces, Ferit ha rematado con un golpe que Seyran jamás olvidará: “Tú nunca escuchas. Nunca arreglas nada. Solo sabes romperlo todo. Pero claro… eres muy fuerte, Seyran. Demasiado”.

Una discusión en plena calle que ha dejado a los dos destrozados y que puede marcar el punto de no retorno en su matrimonio.