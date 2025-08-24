Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 50

“Nunca has estado a mi altura”: Ferit hunde a Seyran con sus palabras más crueles

Ferit ha abierto viejas heridas y ha dejado claro que no está dispuesto a callar más. Seyran, incapaz de reaccionar, se ha quedado destrozada tras escucharlo.

“Nunca has estado a mi altura”: Ferit hunde a Seyran con sus palabras más crueles

Publicidad

Al salir del local, en mitad de la calle, Ferit ha roto por completo con Seyran. La discusión ha sido tan dura que ella se ha quedado sin aire.

Él le ha echado en cara que nunca había querido cambiar nada, que solo buscaba transformarlo y que lo único que le daba era vergüenza. Seyran, dolida, le ha recordado que no tenía derecho a hablarle así después de haber dejado embarazada a otra mujer.

Pero Ferit no se ha callado. Le ha dicho que fue ella quien lo echó de su vida y que todo lo malo que alguna vez pensó de él era cierto. Seyran le ha confesado que nunca podrá dejar de estar enfadada porque lo había estropeado todo y había acabado con ellos.

Seyran no ha podido aguantar más. Llorando, le ha hecho la pregunta que más le duele: “¿Quién quiere a tu verdadero yo, Ferit? ¿Pelin lo quería?”. Él ha bajado la mirada y le ha pedido que no la nombrara, pero ya era demasiado tarde. Pelin los ha separado al esperar un hijo suyo.

Entonces, Ferit ha rematado con un golpe que Seyran jamás olvidará: “Tú nunca escuchas. Nunca arreglas nada. Solo sabes romperlo todo. Pero claro… eres muy fuerte, Seyran. Demasiado”.

Una discusión en plena calle que ha dejado a los dos destrozados y que puede marcar el punto de no retorno en su matrimonio.

Halis se pone del lado de Suna con un discurso que cambia el rumbo familiar: “Eres una nuera digna de esta casa”

Halis se pone del lado de Suna con un discurso que cambia el rumbo familiar
Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Pelin defiende a Ferit y le recuerda que será un gran padre: “Nunca me has decepcionado”

Pelin defiende a Ferit y le recuerda que será un gran padre: “Nunca me has decepcionado”

“Nunca has estado a mi altura”: Ferit hunde a Seyran con sus palabras más crueles
Capítulo 50

“Nunca has estado a mi altura”: Ferit hunde a Seyran con sus palabras más crueles

Ferit confiesa que Seyran lo ha borrado de su vida y Suna le devuelve el golpe con una dura verdad
Capítulo 50

Ferit confiesa que Seyran lo ha borrado de su vida y Suna le devuelve el golpe con una dura verdad

¿Alguna vez me apoyaste?”: Nükhet se rebela contra Halis y defiende su noviazgo con Sehmuz
Capítulo 50

¿Alguna vez me apoyaste?”: Nükhet se rebela contra Halis y defiende su noviazgo con Sehmuz

Nükhet ha desafiado a Halis y ha dejado claro que está dispuesta a todo con tal de verlo caer.

Así es Ástrid Janer, la actriz que aborda su primer papel protagónico como Amanda en La Encrucijada
Su carrera profesional

Así es Ástrid Janer, la actriz que aborda su primer papel protagónico como Amanda en La Encrucijada

Ha participado en otros proyectos televisivos, pero como Amanda Oramas llega la primera experiencia de Ástrid Janer como protagonista.

Marta y las chicas de la tienda en el capítulo 379 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: ¿Se ha marchado Fina abandonando a Marta y las chicas de la tienda?

César

El plan de asesinato a César sale a la luz: esto es lo que ocurrirá en los próximos capítulos de La Encrucijada

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

Publicidad