Fikret, dispuesto a todo para recuperar a Müjgan: ¡Quiere pedirle matrimonio!

Todos en la familia Fekeli están muy tristes por la marcha de Müjgan. Después de todos los acontecimientos ocurridos con Fikret en las últimas semanas, la doctora ha decidido aceptar un puesto de trabajo en Estambul. Ella y su hijo empezarán de cero en otra ciudad lejos de su pasado.

Fikret seguía sin embargo encabezonado en continuar con su venganza contra Demir. Tanto que no ha visto que poco a poco ha ido perdiendo a Müjgan. Él todavía pensaba que tenía opciones con ella, hasta que Bahtiyar le ha abierto los ojos.

El médico le ha dicho a Fikret que la doctora estaba a punto de irse de Çukurova, y el joven entonces se ha dado cuenta de que tiene que recuperarla o la perderá para siempre.

Por eso ha ido al aeropuerto, pero era demasiado tarde. De allí se ha dirigido a casa de su tío Fekeli, donde ha visto a Kerem Ali. Esto le ha dado esperanzas de que Müjgan siguiera allí, pero Ali Rahmet le ha explicado que ya no está, aunque volverá en unos días para llevarse a su hijo.

Fikret se ha alegrado mucho de saber que todavía tiene una oportunidad, y la quiere aprovechar: ¡Le va a pedir a Müjgan que se case con él!

Fekeli cree que su sobrino ha llegado demasiado tarde y no quiere que nadie le vuelva a hacer daño. Fikret está seguro de que no lo hará, incluso se ha propuesto dejar la guerra con Demir para recuperar a Müjgan. “Hoy me he dado cuenta de que el amor es el sentimiento más fuerte”, le ha dicho a su tío.

En esta ocasión parece que Fikret está hablando en serio. Se le ve convencido de lo que va a hacer, y Fekeli se ha dado cuenta. Lütfiye, sin embargo, no está tan segura. Ella teme que Demir vuelva a provocar a su sobrino y él no sepa controlarse. “He dicho que se ha terminado, se acabó”, ha sido su respuesta.

La actitud de Fikret le está gustando a Fekeli. El joven incluso está dispuesto a mudarse con Müjgan a Estambul.

Sus palabras han logrado convencer a Lütfiye y a su tío, ¡y le han dado su apoyo! ¿Volverán a ser una pareja feliz?