Xenia Tostado y Oriol Tarrasón demuestran su gran complicidad fuera de cámaras en un divertido cara a cara

La serie más vista de la televisión celebra dos años con un encuentro exclusivo donde los actores han desvelado los secretos de Beatriz y Gabriel.

María Sicilia Fernández | Julia Zapata López | Lena Rodríguez
¡Sueños de libertad cumple dos años! Y para celebrarlo, la serie más vista de la televisión ha reunido a parte de su elenco en un encuentro con los medios donde hemos podido conocer mejor a algunos de los nuevos fichajes, entre ellos, Xenia Tostado.

La actriz catalana da vida a Beatriz Lejena, la mujer de Gabriel, quien llega a Toledo dispuesta a chantajear y desestabilizar al director de Brossard de la Reina tras descubrir que se ha casado con Begoña y que tiene un hijo.

Sin embargo, el rencor entre ambos personajes queda lejos de la energía que Oriol Tarrasón y Xenia Tostado irradian juntos.

Para poner a prueba su complicidad y conocerse mejor, los actores se han entrevistado entre ellos, ¡las risas están garantizadas!

¿Xenia y Beatriz se llevarían bien? La actriz ha sido tajante: “No. Podría sentir empatía, pero no me llevaría bien”.

Aunque para sincera, su respuesta sobre la lección que ha aprendido de su personaje. Y es que si algo nos está enseñando Beatriz es que el fin no justifica los medios.

En el turno del villano de la serie, Oriol Tarrasón ha confesado que le gustaría que su personaje fuera más gracioso, ¡y que Juanito es su punto débil!

¿Qué no perdonaría nunca Gabriel? La traición, responde con ironía el actor y confesando que el director de Brossard De la Reina es el primero que traiciona a los demás.

¡Dale al play para disfrutar de las entrevistas al completo y recuerda que de lunes a viernes tienes una cita con Sueños de libertad!

