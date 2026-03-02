“Estoy harto de tus quejas”: Nieves y Pablo protagonizan una fuerte discusión llena de reproches

Pablo y Nieves están muy preocupados desde que Mabel ha empezado a trabajar en la cantina y se ha marchado de casa para irse a vivir a la colonia. ¡Ellos quieren que su hija cambie de idea y vuelva a casa!

Sin embargo, el empresario cree que no hay mal que por bien no venga y considera que no deberían tener tanta prisa en que la joven vuelva. Tiene que dejar que ella aprenda por sí misma: “Deja que se equivoque”.

Pablo, además, echa en cara a su mujer que haya intentado “comprar a su hija” ofreciéndole el dinero que gana en la cantina para que volviese a casa y cree que ella es la principal responsable de que Mabel se haya ido.

Nieves se justifica diciendo que estaba desesperada y que está harta de que siempre tengan que hacer todo como él quiere y él le reprocha que está harto de sus quejas.

Ambos discuten duramente mientras, Miguel lo ve todo desde lejos. ¿Podrá el matrimonio Salazar solucionar sus problemas?