Capítulo 508 de Sueños de libertad; 27 de febrero: Salva, en serios problemas tras golpear a un operario

El cantinero golpea a un hombre después de que se cuele borracho en su local y lea una carta privada suya.

Hace varios capítulos, descubrimos que alguien le estaba mandando de vuelta unas cartas a Salva y por fin hemos podido descubrir de quién se trata: su padre. Al parecer, el cantinero lleva tiempo intentando comunicarse con él, sin éxito.

Un operario de la fábrica ha entrado en la cantina borracho y se ha puesto a leer su carta burlándose de él, algo que ha hecho perder los nervios a Salva: ¡le ha pegado un puñetazo en la cara!

Por otro lado, Don Agustín ha vuelto a casa de los De la Reina para echarle en cara a Digna que viva en pecado con Damián: cree que deberían casarse para evitar habladurías en la colonia.

En la fábrica, Andrés y Valentina han limado asperezas y se han disculpado por el desencuentro que tuvieron por el despido de Merche, mientras que la química entre Tasio y Paula no ha dejado de crecer en la mansión.

Además, Beatriz se ha acercado a Begoña y ha conseguido que la enfermera le abriese las puertas de su casa, para desgracia de Gabriel. ¿Qué pasará ahora? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

