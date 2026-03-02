Antena3
Capítulo 509

¡Sube la temperatura! Tasio se despierta confundido tras soñar que besaba a Paula

El joven besa a la joven en sus sueños e intenta disimular ante Carmen. ¿Se estará enamorando de la asistenta?

Tasio sueña que besa a Paula

Tasio y Paula cada vez pasan más tiempo juntos. Además, ahora pasan muchas horas jugando al ajedrez y el tonteo entre ambos es cada vez más evidente.

A pesar de las advertencias de Manuela, ambos han decidido tratarse de una manera más cercana cuando nadie los vea para no renunciar a su amistad y la complicidad que existe ente ellos.

Pero parece que las cosas empiezan a complicarse paraTasio. El hijo de Damián ha soñado que… ¡besaba a Paula!

Tras ese momento de pasión en sus sueños, el joven se ha despertado incómodo, atrapado entre la culpa y el deseo por Paula.

Tasio ha intentado disimular con Carmen diciéndole que ha tenido una pesadilla, pero se ha quedado muy preocupado. ¿Estará empezando a sentir por Paula algo más que una simple amistad?

