Xenia Tostado nos habla sobre Beatriz, su personaje en Sueños de libertad: "Faltaba una mala y aquí vengo yo a dar mi versión"

Parece que tras la marcha de María, nuestra querida villana por excelencia en Sueños de libertad, podríamos tener nueva sustituta al papel "de mala" con Beatriz, la mujer de Gabriel que llega a Toledo para recuperar lo que es suyo.

Hemos hablado con Xenia Tostado, la actriz que se mete en la piel de este gran personaje, cada tarde, en la serie más vista de la televisión y nos ha confesado que Beatriz no pretende ser mala persona, pero que no quiere renunciar a lo que le pertenece que es recuperar su matrimonio con Gabriel. Vive desde el dolor y el abandono y ella piensa que esa maldad está, en parte, justificada por todo lo que ha pasado en la vida.

Beatriz fue abandonada por Gabriel y se sintió engañada cuando descubrió al volver a España que, el que era su marido, estaba casado con otra mujer y, que además, tenía un hijo. Un hijo que ella nunca pudo tener, pero que siempre ese deseo de formar una familia junto a él fue su sueño.

Al descubrir esa familia que Gabriel ha formado al lado de Begoña, Beatriz decide vengarse de él pidiéndole dinero y acercándose a Begoña y a Juanito, algo de lo que Gabriel tiene miedo ya que teme que, en cualquier momento, Beatriz pueda desvelar a Begoña toda la verdad.

¿Beatriz o Antonia?

Para llevarlo a cabo, Beatriz se inventa una doble identidad con el nombre de Antonia para no ser descubierta. "Es el personaje que ella crea para acercarse a Begoña", nos ha contado Xenia Tostado. Una mujer encantadora, buena persona y generosa; un rol muy distinto a Beatriz, que deslumbra a Begoña.

La confianza entre ellas será tan fuerte que, incluso, conseguirá colarse en su casa convirtiéndose en la niñera del pequeño Juanito semabrando el terror en Gabriel.

Además, la intérprete nos ha confesado que con Begoña tendrá una dualidad porque ella sentirá una gran admiración hacia ella porque la tratará con mucho cariño, algo que Beatriz echa en falta: "Beatriz no está acrotumbrada a que la traten bien".

"Álvaro es el hombre en el que encuentra consuelo"

La actriz nos ha desvelado que Álvaro, el amante de Beatriz, será clave en esta venganza y se convertirá en principal apoyo y consuelo hasta conseguir su obejtivo. Con él sentirá seguridad y ese cariño que tanto necesita, aunque, pronto descubrirá que no se ha olvidado de Gabriel y que sigue locamente enamorada de él. "Cuando se dé cuenta, Álvaro le sobrará y mucho", nos ha confesado. ¿Qué pasará?

Qué ganas de descubrir más cosas sobre Beatriz y a su alter ego Antonia..¡nos van a dar grandes momentazos! No te pierdas la entrevista completa de Xenia Tostado y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3.