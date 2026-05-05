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Capítulo 553

“No permitiré que nadie te haga daño”: Andrés lleva a Valentina a la casa grande para protegerla de Rodrigo

La joven se instala en casa de los De la Reina tras el enfrentamiento con su ex en la tienda.

“No permitiré que nadie te haga daño”: Andrés lleva a Valentina a la casa grande para protegerla de Rodrigo

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Valentina está aterrada desde que Rodrigo ha vuelto a aparecer en su vida. No quiere volver a ver al hombre que le destrozó la vida y Rodrigo no para de atemorizarla.

La última vez en presencia de Cloe y ambas amigas, por un momento, temieron por su vida.

Por eso, Andrés decide que lo mejor es que Valentina se instale unos días en la casa grande. Allí estará más segura y todos la protegerán.

Aunque al principio a Valentia le da un poco de apuro presentarse en casa de los de la Reina acaba aceptando.

Cuando llegan, Valentina y Andrés se cruzan con Marta que entiende perfectamente que la joven haya acudido a su casa y le dice que ha hecho muy bien en quedarse allí. ¡La situacón es muy grave!

Después, a solas con Andrés, el joven le dice que no va a permitir que Rodrigo vuelva a hacerle daño y que siempre la protegerá de cualquier mal.

¿Hasta cuando tendrá que vivir Valentina atemorizada por Rodrigo?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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