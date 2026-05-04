¡Terror en la tienda! Valentina se arma de valor y se enfrenta a Rodrigo para salvar a Cloe

Valentina estaá aterrada desde que Rodrigo, su ex, ha vuelto a aparecer en su vida. Tiene mucho miedo de que vuelva a a hacerle daño y no está tranquila.

La joven se queda en shock cuando de reprente ese hombre al que tantop odia, aparece de repente por la noche en la tienda.

Rodrigo le insiste en que no va a hacerle daño y que solo quiere invitarla a cena para hablar las cosas, pero e dice que no piensa ir con él a ningún lado.

"Si estoy aquí es porque te quiero y estoy dispuesto a todo por ti" , el militar se va a acercando a ella hasta hasta que la acorrala con la intención de que se vaya con él a la fuerza.

En ese momento, aparece Cloe que forcejea con Rodrigo mientras pide ayuda desesperada.

Rodrigo la coge con fuerza, dispuesto a hacerle daño y hasta la tira al suelo. Entonces...Valentina, que se había quedado en shock, reacciona y le golpea con un frasco en la cabeza salvando a su amiga.

Aparece la guardia civil para llevárselo y Valentina corre a abrazar a su amiga. ¡Menudo susto!