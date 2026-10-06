Valentina se muestra distante con Begoña: "No sé si puedo estar tranquila"

Valentina escuchó a Begoña confesarle a Gabriel que aún seguía amando a Andrés... ¡y se quedó en shock!

¿Cómo es posible que siga amando a su prometido si ella le juró que ya había pasado página?

Mientras le defendía frente a Gabriel, por el problema del topo, Begoña acabó por confesarle también que sigue enamorada de Andrés, y ella, tras la puerta, lo escuchó todo.

Ahora, la enfermera ha ido a hablar con ella para explicarle lo que ha sucedido y que no debe temer al director de la fábrica; pero Valentina se ha mostrado esquiva y molesta con ella... No sabe si podrá estar tranquila después de todo lo que ha escuchado.

¿Qué va a hacer ahora? ¿Le contará a Andrés lo que ha oído?