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Capítulo 663

Valentina se muestra distante con Begoña: "No sé si puedo estar tranquila"

La joven se muestra esquiva cuando Begoña va a pedirle disculpas por el malentendido con Gabriel y el 'topo'.

Valentina

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Valentina escuchó a Begoña confesarle a Gabriel que aún seguía amando a Andrés... ¡y se quedó en shock!

¿Cómo es posible que siga amando a su prometido si ella le juró que ya había pasado página?

Mientras le defendía frente a Gabriel, por el problema del topo, Begoña acabó por confesarle también que sigue enamorada de Andrés, y ella, tras la puerta, lo escuchó todo.

Ahora, la enfermera ha ido a hablar con ella para explicarle lo que ha sucedido y que no debe temer al director de la fábrica; pero Valentina se ha mostrado esquiva y molesta con ella... No sabe si podrá estar tranquila después de todo lo que ha escuchado.

¿Qué va a hacer ahora? ¿Le contará a Andrés lo que ha oído?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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