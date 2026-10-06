“Déjame ayudarte a olvidarla”: Ipek descubre que Kaya sigue enamorado de Zerrin y le pide una oportunidad

Ipek ha entrado en la habitación de Kaya y se ha encontrado con algo que no esperaba. Sobre la mesita de noche estaba el anillo de compromiso que Kaya había comprado tiempo atrás para casarse con Zerrin.

La joven no ha podido evitar preguntarle por qué todavía lo conserva. “¿Qué está haciendo este anillo aquí?”, le ha preguntado. Kaya ha intentado restarle importancia y le ha explicado que pensaba devolvérselo a Zerrin, pero que lo había olvidado. Ipek, sin embargo, no se lo ha creído.

Luego, el hermano de Cihan ha confesado sus sentimientos: “Tienes razón. No he podido olvidarla, aunque lo estoy intentando con todas mis fuerzas”. Kaya también le ha reprochado a Ipek que no le esté ayudando a dejar atrás su historia con Zerrin. La joven, sin embargo, le ha pedido que le dé una oportunidad para ayudarlo a olvidarla.

La joven ha intentado hacerle ver que Zerrin ya ha rehecho su vida y que no existe posibilidad de que vuelva con él. Para convencerle, le ha recordado que está embarazada de Demir y que espera un hijo con él. Kaya, sin embargo, sigue atrapado en sus sentimientos por Zerrin.