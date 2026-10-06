Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana

“Déjame ayudarte a olvidarla”: Ipek descubre que Kaya sigue enamorado de Zerrin y le pide una oportunidad

La joven intenta convencerle de que su historia ya ha terminado y se ofrece a ayudarle a pasar página.

Ipek descubre que Kaya sigue enamorado de Zerrin y le pide una oportunidad

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Ipek ha entrado en la habitación de Kaya y se ha encontrado con algo que no esperaba. Sobre la mesita de noche estaba el anillo de compromiso que Kaya había comprado tiempo atrás para casarse con Zerrin.

La joven no ha podido evitar preguntarle por qué todavía lo conserva. “¿Qué está haciendo este anillo aquí?”, le ha preguntado. Kaya ha intentado restarle importancia y le ha explicado que pensaba devolvérselo a Zerrin, pero que lo había olvidado. Ipek, sin embargo, no se lo ha creído.

Luego, el hermano de Cihan ha confesado sus sentimientos: “Tienes razón. No he podido olvidarla, aunque lo estoy intentando con todas mis fuerzas”. Kaya también le ha reprochado a Ipek que no le esté ayudando a dejar atrás su historia con Zerrin. La joven, sin embargo, le ha pedido que le dé una oportunidad para ayudarlo a olvidarla.

La joven ha intentado hacerle ver que Zerrin ya ha rehecho su vida y que no existe posibilidad de que vuelva con él. Para convencerle, le ha recordado que está embarazada de Demir y que espera un hijo con él. Kaya, sin embargo, sigue atrapado en sus sentimientos por Zerrin.

Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran

Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran: “Lo superaremos”

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés mediará entre Begoña y Valentina

Hugo Brossard

Hugo Brossard irrumpe en el despacho… ¡Gabriel entre la espada y la pared!

Hugo Brossard

Capítulo 663 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Hugo Brossard llega a Toledo para solucionar la crisis de la fábrica

Digna
Capítulo 663

Digna echa a Bianca de su casa tras confesarle que está enamorada de Fina: "¡Usted la ha manipulado!"

Valentina
Capítulo 663

Valentina se muestra distante con Begoña: "No sé si puedo estar tranquila"

Antonia
Capítulo 663

Gabriel cambia de opinión: ¡quiere que Beatriz se quede más tiempo en su casa!

Se ha retractado de lo que dijo y quiere tenerla cerca. Y así lo dice delante de Begoña y la propia mujer.

Ipek descubre que Kaya sigue enamorado de Zerrin y le pide una oportunidad
En tierra lejana

“Déjame ayudarte a olvidarla”: Ipek descubre que Kaya sigue enamorado de Zerrin y le pide una oportunidad

La joven intenta convencerle de que su historia ya ha terminado y se ofrece a ayudarle a pasar página.

¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

¿Contará Gustavo la verdad? El compromiso de Clara y Jaime amenaza con que todo salte por los aires

¿Contará Gustavo la verdad? El compromiso de Clara y Jaime amenaza con que todo salte por los aires

Sadakat teme por la vida de sus dos hijos antes de la operación

Esta noche, en En tierra lejana: Sadakat teme por la vida de sus dos hijos antes de la operación

Publicidad