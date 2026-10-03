Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel presiona a Begoña para descubrir el 'topo' de la empresa

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Valentina le contará a Claudia lo que ha pasado con Gabriel... ¿Cómo lo gestionará? ¿Se lo contará a alguien? ¿Quién la defenderá?

La situación en la fábrica va de mal en peor, por lo que Pablo Salazar se planteará hablar directamente con Hugo Brossard para ver si consigue mejorar las cosas. ¿Lo hará?

Por su parte, Gabriel decidirá presionar a Begoña para que le confiese quién es el topo de la fábrica: él seguirá empeñado en que es Valentina. ¿Terminará su mujer confesando?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.