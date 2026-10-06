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Esta noche, en En tierra lejana: Sadakat teme por la vida de sus dos hijos antes de la operación

Yalçin informa a la familia de que Boran y Cihan serán operados a primera hora y asegura que el equipo médico ha tomado medidas para reducir los riesgos. Mientras tanto, Sadakat no puede ocultar su preocupación por sus dos hijos.

Sadakat teme por la vida de sus dos hijos antes de la operación

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El doctor explica que Boran estará en una habitación privada y que Cihan tendrá que pasar la noche en el hospital para realizarse las pruebas previas. “Con algo de suerte... no va a haber complicaciones”, asegura Yalçin.

Cihan intenta tranquilizar a su madre y le pide que nadie acuda al hospital para no levantar sospechas. “Boran y yo vamos a salir perfectamente de esta operación”, le dice antes de despedirse.

Pero Sadakat no consigue quedarse tranquila. Antes de que sus hijos se marchen, se acerca a ellos para despedirse y, con lágrimas en los ojos, reza por los dos: “Mi Boran. Te pondrás bien, corazón. Ya lo verás. Tu madre rezará por ti”.

Después, preocupada por Cihan, también le pide que tenga cuidado. “Vamos, despacio, con cuidado. Todo va a ir bien”, le repite antes de despedirse. Cuando la camioneta se aleja, Sadakat solo puede pedir que las dos operaciones salgan bien: “Por favor, que todo vaya bien. Que no haya complicaciones”.

¿Habrá un milagro para los Albora? Esta noche, a las 23.00 h, capitulazo de En tierra lejana. Y ya disponible en atresplayer.

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Antena 3 » Series » En tierra lejana

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