En tierra lejana | Avance
Esta noche, en En tierra lejana: Sadakat teme por la vida de sus dos hijos antes de la operación
Yalçin informa a la familia de que Boran y Cihan serán operados a primera hora y asegura que el equipo médico ha tomado medidas para reducir los riesgos. Mientras tanto, Sadakat no puede ocultar su preocupación por sus dos hijos.
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El doctor explica que Boran estará en una habitación privada y que Cihan tendrá que pasar la noche en el hospital para realizarse las pruebas previas. “Con algo de suerte... no va a haber complicaciones”, asegura Yalçin.
Cihan intenta tranquilizar a su madre y le pide que nadie acuda al hospital para no levantar sospechas. “Boran y yo vamos a salir perfectamente de esta operación”, le dice antes de despedirse.
Pero Sadakat no consigue quedarse tranquila. Antes de que sus hijos se marchen, se acerca a ellos para despedirse y, con lágrimas en los ojos, reza por los dos: “Mi Boran. Te pondrás bien, corazón. Ya lo verás. Tu madre rezará por ti”.
Después, preocupada por Cihan, también le pide que tenga cuidado. “Vamos, despacio, con cuidado. Todo va a ir bien”, le repite antes de despedirse. Cuando la camioneta se aleja, Sadakat solo puede pedir que las dos operaciones salgan bien: “Por favor, que todo vaya bien. Que no haya complicaciones”.
¿Habrá un milagro para los Albora? Esta noche, a las 23.00 h, capitulazo de En tierra lejana. Y ya disponible en atresplayer.
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