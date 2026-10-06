Hugo Brossard irrumpe en el despacho… ¡Gabriel entre la espada y la pared!

Ante la situación de la fábrica, Pablo Salazar se ha visto obligado a llamar a Hugo Brossard. Cree que Gabriel no está actuando correctamente con los despidos de los De la Reina... ¡Y la producción se está empezando a resentir!

Gabriel cuando se ha enterado se ha puesto hecho una furia... ¡Pero ha llegado Hugo y se ha quedado sin palabras!

El francés quiere resolver lo que está pasando en la empresa y quiere que ambos directivos le pongan al corriente de lo que está ocurriendo. Va a tomar decisiones ha anunciado.

Gabriel, se ha quedado helado. ¿Va afectar a su puesto la llegada del empresario francés?

¿Qué pasará?