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Capítulo 663

Hugo Brossard irrumpe en el despacho… ¡Gabriel entre la espada y la pared!

El empresario francés llega a la colonia y se encuentra a Pablo y Gabriel: quiere hablar con ellos para solucionar la crisis de la fábrica.

Hugo Brossard

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Ante la situación de la fábrica, Pablo Salazar se ha visto obligado a llamar a Hugo Brossard. Cree que Gabriel no está actuando correctamente con los despidos de los De la Reina... ¡Y la producción se está empezando a resentir!

Gabriel cuando se ha enterado se ha puesto hecho una furia... ¡Pero ha llegado Hugo y se ha quedado sin palabras!

El francés quiere resolver lo que está pasando en la empresa y quiere que ambos directivos le pongan al corriente de lo que está ocurriendo. Va a tomar decisiones ha anunciado.

Gabriel, se ha quedado helado. ¿Va afectar a su puesto la llegada del empresario francés?

¿Qué pasará?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Capítulo 663 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Hugo Brossard llega a Toledo para solucionar la crisis de la fábrica

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