Capítulo 663 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Hugo Brossard llega a Toledo para solucionar la crisis de la fábrica

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Marta se ha desahogado con su familia y les ha contado que ha visto a Fina besándose con Bianca... Tanto Andrés como Damián han intentado consolarla... ¡A Digna no le ha sentado nada bien!

Por su parte, Valentina se ha mostrado esquiva cuando Begoña ha ido a verla para aclarar el tema de Gabriel y el topo. ¡Sabe que sigue enamorada de su prometido!

Bianca ha ido a casa de la Reina, y ha tenido un tenso encuentro con Digna, quien ha defendido a su sobrina y ha acusado a la argentina de haberse entrometido en su relación: ha manipulado a Fina. Entre explicaciones de la artista, que no han convencido a Digna, ha decidido echarla de su casa.

En la empresa, Gabriel se ha visto sorprendido por la llegada de Hugo Brossard a Toledo. Quiere solucionar los problemas que hay, "caiga quien caiga". ¿Se verá afectado? ¿Tendrá consecuencias su llegada?

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