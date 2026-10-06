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Capítulo 663 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Hugo Brossard llega a Toledo para solucionar la crisis de la fábrica

El parisino aterriza en Toledo para intentar atajar todos los problemas creados por Gabriel... ¿habrá consecuencias para él?

Hugo Brossard

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Marta se ha desahogado con su familia y les ha contado que ha visto a Fina besándose con Bianca... Tanto Andrés como Damián han intentado consolarla... ¡A Digna no le ha sentado nada bien!

Por su parte, Valentina se ha mostrado esquiva cuando Begoña ha ido a verla para aclarar el tema de Gabriel y el topo. ¡Sabe que sigue enamorada de su prometido!

Bianca ha ido a casa de la Reina, y ha tenido un tenso encuentro con Digna, quien ha defendido a su sobrina y ha acusado a la argentina de haberse entrometido en su relación: ha manipulado a Fina. Entre explicaciones de la artista, que no han convencido a Digna, ha decidido echarla de su casa.

En la empresa, Gabriel se ha visto sorprendido por la llegada de Hugo Brossard a Toledo. Quiere solucionar los problemas que hay, "caiga quien caiga". ¿Se verá afectado? ¿Tendrá consecuencias su llegada?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

Hugo Brossard

Capítulo 663 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Hugo Brossard llega a Toledo para solucionar la crisis de la fábrica

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