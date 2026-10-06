¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

Una vez más, Azra se encuentra entre la espada y la pared por culpa de su marido. La conversación que mantuvieron ambos con Sevim sobre tener un hijo, ha hecho que Cihan se obsesione con ello.

Azra ha recibido una llamada urgente de la residencia mientras estaba con Mustafa para que fuera a recoger a su madre. Al escuchar esto, la mujer de Cihan se ha asustado mucho porque no sabía lo que estaba pasando. Una vez allí, su madre estaba fuera de la habitación, preparada para irse a casa.

Desesperada, ha llamado inmediatamente a Cihan para ver qué estaba pasando con su madre pensando que era un error. “No, no es un error cariño. Yo les he dicho que saquen a tu madre de allí”, ha asegurado su marido.

Las anticonceptivas que Azra se ha estado tomando a escondidas ha sido el detonante de una nueva amenaza por parte de Cihan. Muy asustada por ver así a su madre, Azra le ha pedido comprensión: “Lo siento muchísimo, todavía no estoy preparada. Entiéndeme”.

Sin embargo, Cihan no es un hombre que se caracterice precisamente por su gran empatía: “Estoy preparado para tener un bebé, y en realidad tú también, aunque no te hayas dado cuenta. O me das un hijo pronto, o tu madre…”. Sin opciones, Azra se ha visto obligada a aceptarla para poder seguir manteniendo a su madre en la residencia.

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