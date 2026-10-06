Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Capítulo 5

¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

El hermano de Serhat sigue haciendo de las suyas y amenaza de nuevo a su mujer por haberle ocultado algo a sus espaldas.

¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Una vez más, Azra se encuentra entre la espada y la pared por culpa de su marido. La conversación que mantuvieron ambos con Sevim sobre tener un hijo, ha hecho que Cihan se obsesione con ello.

Azra ha recibido una llamada urgente de la residencia mientras estaba con Mustafa para que fuera a recoger a su madre. Al escuchar esto, la mujer de Cihan se ha asustado mucho porque no sabía lo que estaba pasando. Una vez allí, su madre estaba fuera de la habitación, preparada para irse a casa.

Desesperada, ha llamado inmediatamente a Cihan para ver qué estaba pasando con su madre pensando que era un error. “No, no es un error cariño. Yo les he dicho que saquen a tu madre de allí”, ha asegurado su marido.

Las anticonceptivas que Azra se ha estado tomando a escondidas ha sido el detonante de una nueva amenaza por parte de Cihan. Muy asustada por ver así a su madre, Azra le ha pedido comprensión: “Lo siento muchísimo, todavía no estoy preparada. Entiéndeme”.

Sin embargo, Cihan no es un hombre que se caracterice precisamente por su gran empatía: “Estoy preparado para tener un bebé, y en realidad tú también, aunque no te hayas dado cuenta. O me das un hijo pronto, o tu madre…”. Sin opciones, Azra se ha visto obligada a aceptarla para poder seguir manteniendo a su madre en la residencia.

¿Tendrá un hijo con Cihan o buscará otra alternativa? No te pierdas los próximos capítulos de El secreto, en Antena 3 y atresplayer.

Serhat pide el divorcio a Berrak tras despertar del coma: la reacción de ella lo dice todo

Serhat pide el divorcio a Berrak tras despertar del coma: la reacción de ella lo dice todo

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

¿Contará Gustavo la verdad? El compromiso de Clara y Jaime amenaza con que todo salte por los aires

¿Contará Gustavo la verdad? El compromiso de Clara y Jaime amenaza con que todo salte por los aires

Sadakat teme por la vida de sus dos hijos antes de la operación

Esta noche, en En tierra lejana: Sadakat teme por la vida de sus dos hijos antes de la operación

Alya le deja claro a Cihan que no está dispuesta a perderlo
En tierra lejana

“No me basta con llevarte en el corazón”: Alya le deja claro a Cihan que no está dispuesta a perderlo

Zerrin abraza a Demir creyendo que es Kaya y él estalla de celos: “Serás solo mía”
En tierra lejana | 5 de octubre

Zerrin abraza a Demir creyendo que es Kaya y él estalla de celos: “Serás solo mía”

Kadir se arma de valor y tantea a Pakize: “Hay algo entre nosotros”
En tierra lejana | 5 de octubre

Kadir se arma de valor y tantea a Pakize: “Hay algo entre nosotros”

El guardaespaldas de Cihan reconoce que siente algo por Pakize y trata de convencerla de que deberían darse una oportunidad, pero la abuela de ella interrumpe el momento.

“¿Ahora sí me quieres?”: Alya se enfrenta a Sadakat cuando le impide salir de la mansión
En tierra lejana | 5 de octubre

“¿Ahora sí me quieres?”: Alya se enfrenta a Sadakat cuando le impide salir de la mansión

La madre de Cihan le exige a Alya que se quede en la mansión después de descubrir el riesgo de la operación y le pide que convenza a su hijo para que no se someta al trasplante.

“¿Te da igual lo que me pase?”: Alya se marcha con su hijo al ver que Cihan está dispuesto a morir

“¿Te da igual lo que me pase?”: Alya se va de casa con su hijo al ver que Cihan está dispuesto a morir

¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada

¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en la fábrica tras la llamada de Pablo Salazar

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en Toledo tras la llamada de Pablo Salazar

Publicidad