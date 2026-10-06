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Capítulo 663

Gabriel cambia de opinión: ¡quiere que Beatriz se quede más tiempo en su casa!

Se ha retractado de lo que dijo y quiere tenerla cerca. Y así lo dice delante de Begoña y la propia mujer.

Antonia

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Gabriel ha cambiado de idea: no quiere que Beatriz se marche a pesar de estar embarazada. Le ha ayudado mucho con el tema del 'topo' y quiere tenerla a su lado.

Después de que Beatriz se haya encargado de deshacerse de la candidata de Begoña para cuidar a Juanito, están sin ayuda.

"Estoy dudando de poner a gente desconocida en casa", ha explicado Gabriel a Begoña. ¡Quiere retrasar su marcha!

Beatriz, de primeras, ha aceptado... ¡Ella quiere estar cerca de Gabriel y Juanito! ¿Qué pasará?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Series

Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés mediará entre Begoña y Valentina

Hugo Brossard

Hugo Brossard irrumpe en el despacho… ¡Gabriel entre la espada y la pared!

Hugo Brossard

Capítulo 663 de Sueños de libertad; 6 de octubre: Hugo Brossard llega a Toledo para solucionar la crisis de la fábrica

Digna
Capítulo 663

Digna echa a Bianca de su casa tras confesarle que está enamorada de Fina: "¡Usted la ha manipulado!"

Valentina
Capítulo 663

Valentina se muestra distante con Begoña: "No sé si puedo estar tranquila"

Antonia
Capítulo 663

Gabriel cambia de opinión: ¡quiere que Beatriz se quede más tiempo en su casa!

Se ha retractado de lo que dijo y quiere tenerla cerca. Y así lo dice delante de Begoña y la propia mujer.

Ipek descubre que Kaya sigue enamorado de Zerrin y le pide una oportunidad
En tierra lejana

“Déjame ayudarte a olvidarla”: Ipek descubre que Kaya sigue enamorado de Zerrin y le pide una oportunidad

La joven intenta convencerle de que su historia ya ha terminado y se ofrece a ayudarle a pasar página.

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¡Cihan cruza todos los límites! Amenaza a Azra con echar a su madre de la residencia si no tiene un hijo

¿Contará Gustavo la verdad? El compromiso de Clara y Jaime amenaza con que todo salte por los aires

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