Capítulo 663
Gabriel cambia de opinión: ¡quiere que Beatriz se quede más tiempo en su casa!
Se ha retractado de lo que dijo y quiere tenerla cerca. Y así lo dice delante de Begoña y la propia mujer.
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Gabriel ha cambiado de idea: no quiere que Beatriz se marche a pesar de estar embarazada. Le ha ayudado mucho con el tema del 'topo' y quiere tenerla a su lado.
Después de que Beatriz se haya encargado de deshacerse de la candidata de Begoña para cuidar a Juanito, están sin ayuda.
"Estoy dudando de poner a gente desconocida en casa", ha explicado Gabriel a Begoña. ¡Quiere retrasar su marcha!
Beatriz, de primeras, ha aceptado... ¡Ella quiere estar cerca de Gabriel y Juanito! ¿Qué pasará?
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