Capítulo 665
Valentina le desvela a Andrés que Begoña sigue enamorada de él
La secretaria le ha contado lo que escuchó y su posterior conversación con Begoña donde le confirmó sus sentimientos hacia Andrés. ¿Han vuelto sus dudas?
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Valentina le ha contado a Andrés que Begoña le sigue queriendo. Lo sabe por la conversación de Gabriel; en segundo lugar, ella misma se lo confesó.
¡La joven vuelve a tener inseguridades! ¿Siente Andrés lo mismo?
Cuando se lo cuenta, ella misma le desvela que tiene de nuevo miedo: sabe que Begoña fue el amor de su vida, y eso no se olvida fácilmente.
Pero Andrés ha sido tajante: la quiere a ella y se van a casar y a ser felices. ¡Su historia con Begoña es parte del pasado! ¿Lo dice de verdad o es solo lo que trata de repetirse?
¿Conseguirá esta afirmación disipar las nuevas dudas de Valentina?
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