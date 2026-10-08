Valentina le desvela a Andrés que Begoña sigue enamorada de él

Valentina le ha contado a Andrés que Begoña le sigue queriendo. Lo sabe por la conversación de Gabriel; en segundo lugar, ella misma se lo confesó.

¡La joven vuelve a tener inseguridades! ¿Siente Andrés lo mismo?

Cuando se lo cuenta, ella misma le desvela que tiene de nuevo miedo: sabe que Begoña fue el amor de su vida, y eso no se olvida fácilmente.

Pero Andrés ha sido tajante: la quiere a ella y se van a casar y a ser felices. ¡Su historia con Begoña es parte del pasado! ¿Lo dice de verdad o es solo lo que trata de repetirse?

¿Conseguirá esta afirmación disipar las nuevas dudas de Valentina?